Aldo Tamez de Nigris duda de la filtración de fotos íntimas de Poncho de Nigris; incluso, llegó a creer que era una estrategia publicitaria.

No he hablado con él porque yo pensaba que todo esto era una polémica, que era una estrategia. Aldo Tamez de Nigris

Durante su paso por la alfombra amarilla de los Eliot Awards, Aldo Tamez de Nigris fue cuestionado sobre las supuestas fotos íntimas que se filtraron de su tío y reveló que no le tomó importancia porque creyó que no era real.

Aldo Tamez de Nigris duda de la filtración de fotos íntimas de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris aseguró en un mensaje en X que circulaban por redes sociales fotos de él desnudo y que dichas imágenes fueron tomadas sin su consentimiento, mientras se encontraba en un spa.

Aldo Tamez de Nigris fue cuestionado sobre si ya había hablado del tema con su tío y el influencer mencionó que pensó que todo era mentira.

Aldo Tamez de Nigris, influencer. (@aldotdenigris)

El influencer confesó que su primera impresión fue que las supuestas fotos eran parte de una estrategia publicitaria o para generar polémica en redes sociales.

Aldo Tamez de Nigris dice que de ser verdad la supuesta filtración, Poncho de Nigris debe estar molesto y lamenta que hayan vulnerado su intimidad.

Sí ha de estar enojado. No sé si es un tema ilegal, yo imagino que sí, si en algún lugar te toman fotos desnudo ¡imagínate! Aldo Tamez de Nigris

Aldo Tamez de Nigris espera que Poncho de Nigris denuncie bajo la Ley Olimpia

Poncho de Nigris no ha mencionado si denunciará la supuesta filtración de sus fotos íntimas, pero Aldo Tamez de Nigris espera que sí.

Ojalá que sí proceda legalmente y se me hace un tema muy delicado, y que proceda legalmente y haber qué sucede. Aldo Tamez de Nigris

Aldo Tamez de Nigris mencionó que es muy grave que se viole la privacidad de las personas en lugares donde se supone debe existir seguridad.

Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante habló con Poncho de Nigris para verificar el tema y dijo que el influencer le envió un sticker de él desnudo.

Esta situación hizo dudar a Gustavo Adolfo Infante de la versión del conductor y bailarín.