Alana Lliteras revela que fue amenazada cuando se fue de Venga La Alegría, situación de los más triste, debido a que la joven conductora consideraba a TV Azteca su casa.

Una nueva denuncia se suma a TV Azteca, luego de que sorpresivamente la joven conductora de 18 años de edad Alana Lliteras saliera hablar sobre lo sucedido en Venga La Alegría.

Esto luego de que Alana Lliteras dejará de salir al aire a partir de la emisión del 14 y 15 de enero para el programa Venga La Alegría: Fin de Semana.

Lo cual generó varios rumores, comentarios, pero sobre todo muchas preguntas en redes sociales, que llegó a oídos de Alana Lliteras.

Por lo que es la propia conductora Alana Lliteras quien aclara lo sucedido con TV Azteca y Venga La Alegría, sin embargo dio fuertes declaraciones en contra de quien consideraba su casa.

Amarga experiencia es la que se está llevando Alana Lliteras de TV Azteca a quien consideraba su casa, tras dejar Venga La Alegría.

Luego de que la joven conductora Alana Lliteras declaró haber recibió amenazas e intimidaciones al renunciar al programa Venga la Alegría de la televisora del Ajusco TV Azteca.

Situación que ha escalado a otro nivel, por lo que la joven conductora Alana Lliteras ya se encuentra llevando su caso por la vía legal.

A lo que precisó que fue ella misma la que renunció a TV Azteca, por crecimiento laboral, pues le llegaron ofertas mucho más llamativas, pero a Alana Lliteras ni siquiera le contestaron los correos.

“Y notifique a TV Azteca con anticipación (...) Yo renuncié porque tengo propuestas nuevas de trabajo. Tuve evasivas de TV Azteca, no me contestaba los mensajes, yo trataba de poder solucionar esta situación y lo único que obtuve fueron evasivas por parte de la gente de Azteca, incluso algo que me pone super triste es que empecé a recibir amenazas, me trataron de intimidad”.

Alana Lliteras