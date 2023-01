No, Ernesto Laguardia, de 63 años de edad, no es el nuevo conductor de Venga La Alegría, rumor que sonó fuerte durante el fin de semana, el puesto lo tiene Mauricio Barcelata.

El matutino de TV Azteca, esta mañana confirmó la participación permanente de Mauricio Barcelata, de 53 años de edad, quien llega para sustituir a Roger González, de 42 años de edad.

¿Roger González usa peluquín? Esta foto lo delata. (@RCulturaPop / Twitter)

Venga La Alegría da la bienvenida a Mauricio Barcelata y olvida a Roger González

Fue Patricio Borghetti, de 49 años de edad, quien presentó al nuevo presentador de Venga La Alegría: “Regresa a su casa, él es, Mauricio Barcelata”, dijo y enseguida el presentador de televisión hizo acto de presencia.

“Gracias a todos, gracias por la bienvenida”, expresó el nuevo conductor y aseguró tener un compromiso con el programa “que al paso de los años sigue estando en el lugar mas importante de la familia mexicana”.

“Estoy dispuesto a integrarme a este equipo que está bien unido”, agregó e incluso mandó un mensaje a los haters: “denos chance, vamos poco a poco”.

Y finalmente se dijo feliz por reintegrarse y arrancar una nueva aventura, palabras que fueron aplaudidas por sus hijos y su esposa, quienes aparecieron en pantalla para felicitarlo.

Cabe recordar que Mauricio Barcelata dejó Venga La Alegría en el año 2014, tras dos años de permanencia, debido a supuestos problemas con la empresa del Ajusco. Rápidamente fue sustituido por Alfonso de Anda, de actualmente 48 años de edad.

Mauricio Barcelata no gusta en Venga La Alegría aunque sustituya a Roger González

Contrario a los conductores, quienes aplaudieron la integración de Mauricio Barcelata al matutino, la audiencia expresó su decepción.

“¿Otra vez?”, “¿Por qué aquí no hay opción de No Me Gusta?”, “Queríamos a Mauricio Mancera”, “Uy qué emoción. Se van hablando pestes y regresan muy modositos”, “Hijole, este señor no tiene chispa”, “Se equivocaron de Mauricio”,

“No es buen conductor”, “Mejor se hubiera ido a Hoy”, “No manchen”, “Se fue hablando mal de TV Azteca...”, “Quedamos como payasos los que pensamos que era la Lola”, se lee entre comentarios del Instagram oficial de VLA.