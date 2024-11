Alan Tacher -de 53 años de edad- quiere emparentar con Manuel Mijares y desea que sea el cantante quien pague la boda de su hijo con Lucerito Mijares.

Manuel Mijares -de 66 años de edad- ya “huele a suegro”, pues Lucerito Mijares -de 55 años de edad- ha sido relacionada con algunos famosos.

Además de Eduardo Capetillo Gaytán -de 30 años de edad- Lucerito Mijares ha sido relacionada con el hijo de Alan Tacher y a él no le parece mala idea emparentar con los Mijares.

Hace unos meses, Lucerito Mijares acudió a Despierta América y Alan Tacher le habló de su hijo Alex Tacher, quien estudia en Nueva York.

Tiempo después, Lucerito Mijares expresó que Alex Tacher era muy guapo y Alan Tacher comenzó hacer bromas sobre quién pagaría la boda de su hijo con la joven cantante.

Aunque todo se trató de una broma, algunos creyeron que realmente existía una relación entre Lucerito Mijares y el hijo de Alan Tacher.

Es por eso que el conductor aclaró que su hijo ni si quiera conoce a Lucerito Mijares, pero le gusta bromear con Lucero -de 55 años de edad- sobre que Manuel Mijares pagará la boda.

Alan Tacher aclaró que todo se trató de una broma, pero le gusta ‘jugar’ con que la boda de su hijo y Lucero Mijares será pagada por Manuel Mijares.

“Yo ya me imaginaba la boda, porque yo molestaba a Mijares y Lucero, tú vas a pagar la boda y Lucero, sí dile que la pague, que la pague el papá y nos moríamos de la risa”

Aunque todo se trató de una broma, a Alan Tacher sí le gustaría que su hijo Alex Tacher sea novio de Lucero Mijares.

“A mí me encantaría, me fascinaría, pero Alex mi hijo está estudiando arquitectura, está en Nueva York y Lucero tiene mucha chamba, no sé. Un encuentro algún día se podrá dar”

Alan Tacher