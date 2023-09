Al parecer el más emocionado es Alan Tacher, pues ahora que Lucero Mijares confesó su crush, el conductor ya hace planes de boda para la joven cantante con su hijo Alex Tacher.

Luego de que Lucero Mijares -de 18 años de edad- confesara que Alex Tacher -de 20 años de edad- es su crush, el conductor Alan Tacher ya se proyectó con esta idea de parejita.

A lo que como padre de Alex Tacher, el conductor de 52 años de edad Alan Tacher está bastante emocionado de emparejar a su hijo con Lucero Mijares.

Pues aprovechando que Lucero Mijares tiene ese crush tan fuerte con Alex Tacher, su padre Alan Tacher está dispuesto a hacer el esfuerzo.

En una reciente declaración, Alan Tacher dijo ya saber de las revelaciones que hizo Lucero Mijares sobre su hijo Alex Tacher.

Y pese a que dichas revelaciones de Lucero Mijares lo tomaron por sorpresa, para Alan Tacher sería un honor contactarla con su hijo y porque no emparentar.

Por lo que emocionado, Alan Tacher hasta se dijo dispuesto a hacerla de cupido y echarle la mano a Lucero Mijares con su hijo Alex Tacher.

“Hasta rojo me puse, esa no me la sabía… ¡qué barbaridad!... pues me estoy reportando mi Lucero, deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo Alex que está estudiando allá y por supuesto, me encantaría formar parte”.

Alan Tacher