Alan de Magneto forma parte de los seis famosos eliminados de MasterChef Celebrity y ahora sigue dándolo todo en el 90′s Pop Tour, o bueno, eso trata.

El integrante de 49 años de edad de Magneto, demostró que no es lo mismo los veintes que los casi cincuenta, pues lo captaron echando los hígados en el 90′s Pop Tour.

Alan de Magneto se mantuvo en MasterChef Celebrity con la frente en alto, pero no pasó lo mismo cuando en los últimos minutos del show de los 90′s Pop Tour.

En redes sociales lo captaron ‘pidiendo un tanque de oxígeno’, pues ya no daba una en el escenario, pues tenía que cantar y bailar. Te mostramos cómo se vio.

Alan de Magneto: No la armó en los 90′s Pop Tour, pero hizo un inolvidable fail

Magneto es una de las agrupaciones noventeras más recordadas, sin embargo, muchos de los integrantes salieron del mundo musical para dedicarse a otros proyectos.

Y esto fue lo que pasó con Alan Ibarra, el miembro de Magneto, pues el cantante demostró que ya no es lo mismo, pues ahora ya no puede bailar y cantar al mismo tiempo.

Si algo quedó en claro que transcurrió desde los 90′s hasta el 2022, fue la pérdida de condición física y el gran paso de los años, ¿verdad Alan?

En redes sociales, se viralizó un video en donde asistentes al 90′s Pop Tour balconearon a Alan de Magneto dando desganados pasos de baile en el show.

Y no, no fue porque estuviera mal de salud, sino porque la condición física se perdió y él lo que necesitaba era un tanque de oxígeno, pues ya no podía más.

Esto pese a que se sabe que para este tipo de conciertos dirigidos por Ari Borovoy, se ensaya previamente, aunque Alan de Magneto no logró recobrar su condición.

Alan de Magneto: Ni para los 90′s Pop Tour ni para MasterChef Celebrity

Tal vez, Alan de Magneto no ha tenido buenas semanas, pues además su balconeada en los 90′s Pop Tour, fue eliminado de MasterChef Celebrity.

Por más ganas que le quiso echar a la cocinada como una segunda opción de carrera, no la armó, pues fue eliminado del reality de cocina por su comida insípida.

Alan Ibarra (Instagram/MasterChefM)

Fue en la edición de MasterChef Celebrity tamales, que Alan de Magneto se fue por la puerta grande, pues no supo las indicaciones para hacer la masa y la regó.

Sin embargo, el cantante de Magneto aseguró que sí cocina en su casa, aunque el contrarreloj en MasterChef Celebrity lo presionaba demasiado. Pero ¿qué pasó en el 90′s Pop Tour?