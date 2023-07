¡Esto es amor de padres! Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se volvieron a reunir para viajar juntos de vacaciones para cumplir el sueño de su hija, Kailani.

Aislin Derbez de 37 años de edad compartio en sus redes sociales las vacaciones que pasó en Costa Rica a lado de su hija, Kailani y su ex esposo Mauricio Ochmann.

Todo a raiz por cumplirle el sueño a su hija como parte de las vacaciones de verano, y pasar juntos monentos en familia.

Recordemos que en marzo de 2020, la pareja confirmaba su separación y poco despues se revelo que Mauricio Ochmann tomo la decisión de divorciarse.

Sin embargo, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siempre han demostrado mantener una excelente relación por el bienestar de su pequeña.

Aslinn Derbez compartió con sus seguidores varias imágenes de las vacaciones que tuvo a lado de su pequeña, Kailani en Costa Rica y en donde cumplió uno de los deseos de su hija.

Lo que llamo la atencion de sus fans, es que una de las imágenes apareció su expareja, Mauricio Ochman, generando miles de reacciones y rumores de una posible reconciliación.

No obstante, se sabe que Aslinn Derbez y Mauricio Ochmann mantienen una buena relación tras terminar su matrimonio y por la felicidad de su hija.

Que más de una vez comparten momentos juntos como familia y no afectar el entorno de Kailani.

La protagonista de la película como “A la mala” también explico que a pesar de los compromisos laborales que ya tenia previstos, tomo como prioridad compartir nuevas experiencias con su pequeña.

Tomando como riesgo quedarse sin trabajo y cumplirle una promesa que había hecho a su hija, Kailani.

“Hace meses le prometí a Kai este curso de verano en zunya

Me quedé en una serie que se graba todo el verano y estaba dispuesta a perder el trabajo si no me daban chance, pero aceptaron parar una semana para que pudiera ir y fue maravilloso

Estar en uno de mis lugares favoritos con algunas de mis personas favoritas y que mi hija tenga siempre estas memorias es de lo que más me llena el corazón y siempre será una prioridad...”

Aslinn Derbez