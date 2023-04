La actriz Aislinn Derbez, da un mensaje de amor propio después de ser criticada por el aspecto de su nariz.

Aislinn Derbez, de 37 años de edad, estuvo presente en los Premios Platino 2023 que se llevaron a cabo el 22 de abril en Madrid.

La actriz mexicana deslumbró en la alfombra roja con un look brillante, mismo que provocó que en redes sociales acaparara la atención.

Pero al parecer, a un usuario no le pareció el aspecto de la nariz de Aislinn Derbez y la criticó.

Aislinn Derbez viajó hasta Madrid para estar presente en los Premios Platino 2023.

Lució un increíble vestido de dos piezas transparente con aplicaciones brillantes, y le agregó una capa en color rosa con la que desfiló en la alfombra roja.

Aislinn Derbez se convirtió en una de las mejores vestidas de los Premios Platino, por supuesto la actriz presumió su look vía instagram.

Muchas celebridades y seguidores elogiaron su belleza y el vestido de esa noche, pero no faltaron los comentarios negativos.

Uno de ellos criticó el aspecto de la nariz de Aislinn Derbez y le sugirió que se operara para que se viera mucho mejor.

“Eres increíblemente hermosa (y tienes un) cuerpazo, si te arreglaras un poquito la nariz, uff”, decía el mensaje.

Aislinn Derbez no dudó en responder el comentario, dejando en claro que ella no le encuentra ningún defecto a su nariz y que se ama como es.

“¿Y perder uno de los rasgos que me hacen diferente? Jamás, me gusta demasiado ser así”

No es la primera vez que la actriz, Aislinn Derbez, es criticada por el aspecto de su nariz.

En el 2017, en plena transmisión en vivo, la actriz les comentó a sus seguidores que nunca tendría una cirugía plástica.

Ni siquiera por los múltiples comentarios que recibe a diario, disfrazados de consejos y recomendaciones para “verse mejor”.

Esto dijo Aislinn Derbez en aquella ocasión:

“No me voy a operar la nariz, no insistan. Todos esos paleros que me dicen, ‘Ay opérate la nariz, te verías mejor’. Les digo: ‘No, fíjense que no me la voy a operar, no insistan’”

Aislinn Derbez