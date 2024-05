La Casa de los Famosos México 2024 es una realidad y un chismoso reveló detalles de los posibles participantes, ¿estará Adrián Marcelo?

En julio iniciará La Casa de los Famosos México 2024 y hay varias especulaciones sobre sus participantes.

Trascendió que Mariana Botas y Gabriel Cuevas -ambos de 34 años de edad- formarán parte del reality, pero un chismoso ya reveló a otros 2 posibles participantes.

Falta un mes para que inicie La Casa de los Famosos México 2024, según la fecha que reveló Wendy Guevara, de 30 años de edad.

Es por eso que Poncho de Nigris -de 48 años de edad- estuvo de indiscreto y reveló el nombre de un posible integrante de La Casa de los Famosos México 2024.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Poncho de Nigris reveló que Adrián Marcelo -de 34 años de edad- podría ser parte de este reality

Entre broma y no, Poncho de Nigris asegura que Adrián Marcelo va a ser uno de los huéspedes de La Casa de los Famosos México 2024.

También aseguró que en esta edición no va a entrar ninguna mujer trans como se especuló, por lo que ninguna de Las Perdidas formará parte del programa.

“También les voy a pasar una exclusiva a ver si no me regañan. No va entrar ninguna trans en esta temporada”

Poncho de Nigris