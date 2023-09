El escándalo del divorcio de Adianez Hernández -de 38 años de edad- ha dejado ver que es muy buena amiga de Bárbara de Regil y esta foto lo demuestra.

A pesar de todo el hate que ha surgido tras su separación de Rodrigo Cachero -de 49 años de edad- Adianez Hernández muestra ha tenido el apoyo de sus amigos más cercanos.

Una de ellas es Bárbara de Regil -de 35 años de edad- quien de forma sorpresiva comparte una foto que muestra que lleva varios años de amistad con Adianez Hernández.

Ahora Rodrigo Cachero dice no creer que Adianez Hernández le haya sido infiel con Augusto Bravo

Adianez Hernández reapareció en redes sociales para romper el silencio sobre su escandalosa separación de Rodrigo Cachero.

Y es que la actriz ha sido criticada en redes sociales porque habría sido la responsable del fin de su matrimonio al tener una relación extramarital con Augusto Bravo.

Adianez Hernández ha confirmado su responsabilidad en el divorcio, pero también pidió a Rodrigo Cachero que reconozca que su matrimonio ya estaba fracturado.

A raíz de todo el escándalo , Adianez Hernández ha estado viviendo una situación difícil en medio de todas las críticas, insultos y reclamos de internautas.

Sin embargo, Adianez Hernández reconoce que hay personas que le han brindado su mano en estos momentos y que, sin juzgar, le han escrito palabras de apoyo y cariño.

Como lo hizo Bárbara de Regil, quien compartió una fotografía en redes sociales de unos años atrás donde aparece sonriendo con Adianez Hernández.

Pocos se esperaban que Adianez Hernández y Bárbara de Regil fueran amigas , pero algunos ya aseguran que las famosas se conocieron en TV Azteca.

Por medio de un video en redes sociales, Adianez Hernández compartió sus primeras declaraciones donde confirma su infidelidad.

Además de ofrecer una disculpa a todos los afectados y a sus propios padres por la decepción.

Adianez Hernández señaló que no intenta defenderse después de haberle sido infiel a Rodrigo Cachero, y dijo que debió de haberse separado antes de haber iniciado con otra relación.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han brindado su mano en estos momentos, que sin juzgar me han escrito palabras de apoyo y cariño. También gracias a los medios de comunicación que me han buscado y han respetado mi espacio y tiempo para hablar. (...) Les pido respeto principalmente por mis hijos que están involucrados y han sido víctimas de los ataques del hate en sus mensajes”

Adianez Hernández