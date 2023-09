Luego de que Rodrigo Cachero publicara un video en el que anuncia su separación de Adianez Hernández, Larisa Mendizábal, expareja del actor, confirma lo que todos sospechaban.

Contrario a Rodrigo Cachero, de 49 años de edad, quien omitió el motivo de la separación, su expareja y madre de su hijo, Larisa Mendizábal no se guardó los detalles.

Larisa Mendizábal, de aproximadamente 45 años de edad, confirmó lo que se decía ya: hubo infidelidad.

Al término de una obra de teatro, Larisa Mendizábal fue interceptada por un periodista de Venga La Alegría, quien le preguntó de su separación.

Entre lágrimas, Larisa Mendizábal la confirma así como destapa que fue por infidelidad. Su expareja Augusto Bravo, de edad desconocida, se involucró con Adianez Hernández, de 38 años de edad.

La relación extramarital fue descubierta tres meses atrás por el actor de la telenovela Cuando seas mía, o sea en junio.

Una vez que confirmó la infidelidad, Larisa Mendizábal dio detalles de la misma a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Larisa Mendizábal informa que su ahora expareja Augusto Bravo, con quien tenía una relación de 11 años, le confesó el engaño a principios de junio pasado.

“Me ha estado siendo infiel con Adianez Hernández”, subraya para posteriormente explicar que Rodrigo Cachero fue quien se dio cuenta y de alguna forma los obligó a decir la verdad.

Asimismo aclara que los cuatro no convivían, es más, ni siquiera se conocía Augusto Bravo y Adianez Hernández, o era lo que ella suponía.

“En 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, en una reunión, en nada”, cita para posteriormente asegurar que tal vez se contactaron por redes sociales.

Por supuesto, ambos sabían la relación que existía entre Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal, y aún así iniciaron su historia.

“Augusto me dijo y cito textual: perdóname, no te merecías esto, no sé que me pasó, no me reconozco y se fue de la casa en la que habíamos vivido”

Larisa Mendizábal