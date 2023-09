Ahora Rodrigo Cachero dice no creer que Adianez Hernández le haya sido infiel con Augusto Bravo

Luego de que Larisa Mendizábal informara que Rodrigo Cachero fue quien descubrió la infidelidad de Adianez Hernández con Augusto Bravo, el actor la contradice.

Rodrigo Cachero, de 49 años de edad, además de borrar el video donde anuncia su separación de Adianez Hernández, de 38 años de edad, dice que no le consta la infidelidad.

Esto pese a que Larisa Mendizábal, de aproximadamente 45 años de edad, asegura que su expareja y padre de su hijo se dio cuenta del engaño a principios de junio.

Rodrigo Cachero no puede con el divorcio de Adianez Hernández tras confirmarse que fue por infidelidad

En un encuentro con periodistas de Hoy, Rodrigo Cachero aclara que él no acusó a Adianez Hernández de infidelidad:

“Es que si yo estuviera seguro o fuera cierto pues yo mismo lo diría. Me parecería un acto tan fuerte que yo mismo saldría a aclararlo y pues no... No tengo ni armas ni herramientas y tampoco sería yo capaz de hacer eso”

Rodrigo Cachero