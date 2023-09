Adianez Hernández -de 38 años de edad- no se guarda nada y les dice “inventados” a todos los que la juzgaron por serle infiel a Rodrigo Cachero.

Adianez Hernández sigue dando de qué hablar tras confesar que le fue infiel a Rodrigo Cachero -de 49 años de edad- ya que le envió un mensaje a sus haters.

A pesar de toda la polémica, Adianez Hernández ha regresado a lo que realmente le apasiona que es la conducción y deja ver que nadie se interpondrá en su felicidad.

Vaya controversia que se ha generado en torno Adianez Hernández, quien hace unos días reveló en un video que cometió el error de enamorarse de Augusto Bravo.

Demostrando que si le fue infiel a Rodrigo Cachero, quienes habían compartido una vida por 11 años.

Se filtraron unas imágenes de Adianez Hernández y Augusto Bravo muy felices juntos, como su primera aparición en público como pareja.

Cierta situación causó un gran revuelo en redes sociales, pero Adianez Hernández apareció para mandarle un mensaje a todos sus haters y detractores que la critican por infidelidad.

Adianez Hernández retomó sus redes sociales compartiendo historias de su día a día y aprovechó para pedir a sus haters que la dejen ser feliz.

¿Shakira no paga? Una exbailarina revive polémica con estreno de El Jefe, pero eso no fue lo que más le dolió

“Qué bonito es regresar a esto que tanto me encanta que es la conducción, el día de hoy fue un evento presencial entonces fue conducción con señoras hermosas, con seres humanos preciosos... Sentí la energía de toda esta gente, pero lo más más bonito fue una señora que se me acercó al final, me abrazó y me dijo, ‘Adi estoy contigo, sé feliz”

Adianez Hernández