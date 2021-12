Adela Micha inspira memes tras comentario de Silvia Pinal, esto luego de la hospitalización de emergencia de la primera actriz.

Tras darse a conocer que Silvia Pinal tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras dar positivo a Covid-19, la comunicadora Adela Micha aseguró que la primera actriz no tardaba en morirse.

Este comentario hecho por Adela Micha durante la transmisión de su programa del 23 de diciembre lo hizo a su equipo, a quien le pidió estar preparado.

“¿Tenemos preparado algo de Silvia Pinal?” Ya no tarda en morirse eh, así que porque no me escriben algo y se los grabo”

Adela Micha