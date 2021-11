A Yuridia le duele estar envuelta en chismes, la cantante mexicana habló con el corazón abierto a la prensa sobre el escándalo que se hizo tras los rumores de una supuesta separación de su esposo Matías Aranda.

Durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Yuridia decidió sincerarse y hablar sobre este tema , revelando lo difícil que ha sido sobrellevar su vida privada siendo una cantante de nivel internacional.

“Me duele en el alma tener que estar involucrada en chismes y tener que exponerme o expresar mis sentimientos”, dijo la cantante a la prensa tras ser cuestionada sobre el tema de su supuesta separación.

Yuridia reiteró que a sus 35 años le cuesta aún hablar con la prensa de su vida privada debido a que “crecí pensando que tenía que esconder todo sobre mi”.

Además, la cantante opinó que es importante acudir a terapia para poder combatir este tipo de situaciones en su vida, “yo quiero invitar a la gente a que lo haga(...) tendría que ser gratis para la gente porque todo mundo lo necesita”.

Por otra parte, al preguntarle del supuesto alcoholismo que sufre la cantante y su reacción, Yuridia dijo que cuando lo supo “se moría de risa” con los rumores que inventa la prensa.

“¿Pues cómo voy a reaccionar?, me moría de risa, ni modo que me ponga a llorar por los rumores que se inventan a cada rato, cada mes estoy embarazada, siempre me estoy separando, y soy alcohólica ahora… y les vale… No soy alcohólica hermanos míos, quiero que lo sepan, pero si me invitan unas caguamas, ahí estaré”.

