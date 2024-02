¿Verónica del Castillo y Kate del Castillo enfrentadas por las corridas de toros? Mientras que una las desaprueba la otra es captada en primera fila en La Plaza de Toros México.

Las hermanas Del Castillo se encuentran en el ojo del huracán luego de que se exhibió que tienen opiniones diferentes sobre las corridas de toros.

Y es que al borde del llanto Kate del Castillo -de 51 años de edad- utilizó sus redes para explotar en contra de las corridas de toro en México.

Pero mientras que Kate del Castillo abogaba por los animales, su hermana Verónica del Castillo se encontraba en primera fila en La Plaza de Toros México.

Tras el hate que recibió, Verónica del Castillo -de 54 años de edad- ya se defendió, pero no le importó exhibir a su hermana y el pasado que tendría con las corridas de toros.

Verónica del Castillo y Kate del Castillo se encuentran en medio de la polémica luego de que fue exhibido que tienen diferentes opiniones acerca de las corridas de toros.

Y es que se reactivaron las corridas de toros en la Plaza de Toros de la Ciudad de México después de casi 600 días de prohibición.

En medio de las protestas contra la tauromaquia, deportistas, artistas y políticos acudieron a las corridas de toros generando indignación entre las personas.

A través de sus redes sociales, Kate del Castillo compartió un video en el que se mostró visiblemente afectada y condenó la práctica de la tauromaquia en México.

Entre lágrimas, Kate del Castillo aseguró que la tortura animal es una “mancha para México” y no representa la belleza del país.

Kate del Castillo aseguró que el maltrato animal no se podría considerar como un “deporte” pues es una tortura la que se vive en las corridas de toros.

De manera contundente Kate del Castillo aseguró que no se va a detener hasta que las corridas de toros sean canceladas en México.

Las declaraciones de Kate del Castillo se viralizaron en las redes sociales, pero cobraron gran relevancia cuando se difundieron imágenes de su hermana en la corrida de toros.

Y es que mientras que Kate del Castillo se pronunció en contra de las corridas de toros, Verónica del Castillo fue captada en primera fila en La Plaza de Toros México.

Las críticas en contra de la familia Del Castillo no se hicieron esperar y fueron tachadas de doble moral.

En medio del hate que recibió, Verónica del Castillo concedió una entrevista al programa ¡Siéntese quien pueda! y se defendió de las críticas en su contra.

Verónica del Castillo aseguró que no tenía idea de lo que había publicado su hermana y además ella ya tenía pagado todo por lo que no se podía echar para atrás.

“La verdad es que yo no sabía que mi hermana había subido este comunicado, y pues bueno, yo ya tenía todo planeado, yo ya tenía todo pagado, desde el palenque con Alejandro Fernández, los viáticos, el hospedaje, obviamente los boletos para ir a los toros, me había comprometido con un empresario, y no puedo echarme para atrás de mis compromisos”

Verónica del Castillo