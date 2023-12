En una entrevista con Yordi Rosado -de 52 años de edad-, Kate del Castillo, exnovia de Aarón Díaz, nuevamente habla de El Chapo Guzmán, relación que la metió en aprietos en México.

Y es que por ello, la exnovia de Aarón Díaz, Kate del Castillo -de 51 años de edad-, no pudo entrar a México por tres años ya que la prensa y las autoridades la perseguían por su contacto con El Chapo Guzmán.

Sin embargo, él no fue la razón principal por la que la actriz mexicana quien saltó a la fama en México por su participación en telenovela vive en Estados Unidos desde el año 2001...

Pese a que la prensa y las autoridades la perseguían por su contacto con El Chapo Guzmán, Kate del Castillo se fue de México porque nunca la llamaron para hacer cine.

Debido a que ganó fama por participar en telenovelas, Kate del Castillo dio por hecho que no tendría oportunidad de debutar en el séptimo arte pues la tenían encasillada.

Aunado a esto, se divorciaba de Luis García -de 54 años de edad, con quien se casó en 2001 y se separó en 2004.

Kate del Castillo lo confiesa, es muy mala en el terreno del amor; no obstante, con el paso del tiempo ha aprendido de cada una de sus relaciones siendo su primer fracaso, su matrimonio con Luis García y el segundo su relación Aarón Díaz.

Relación que no funcionó porque Kate del Castillo no quería tener hijos al momento de unir su vida con Aarón Díaz, de 41 años de edad.

La actriz no solo tenía la presión de él y su familia, también de los suyos e intentar seguir siendo quien no era, fue mucha presión.

“No era para mí, me case presionada. Yo no me quería casar y lo hice por darle gusto a su familia, a él y él quería tener hijos luego luego y yo ya sabía que no quería tener hijos”

Kate del Castillo