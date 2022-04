A Pepillo Origel no le importa las acusaciones del influencer Peraki Soto por supuesto abuso infantil. El conductor señaló que no tiene pensado ejercer ninguna acción luego de que fue tachado de pedófilo.

En entrevista con Luis Magaña Raúl Soto, mejor conocido como Peraki Soto, reveló que cuando era menor de edad fue contratado por Pepillo Origel para que tuvieran relaciones sexuales.

En medio de la controversia, Pepillo Origel compartió un video en donde se defendió de las acusaciones en su contra: “Dejad que los perros ladren”.

Juan José Origel, mejor conocido como ‘Pepillo Origel’, se encuentra en medio de la controversia luego de que se reveló que había mantenido una relación con Eduardo Verástegui.

Ante estas especulaciones, el influencer Peraki Soto concedió una entrevista a Luis Magaña donde confesó que cuando era menor de edad fue contratado por Pepillo Origel para que tuvieran relaciones sexuales.

Tras la polémica generada, Pepillo Origel compartió un video en donde minimizó las acusaciones del influencer y señaló que no tenía nada que opinar.

En su video, Pepillo Origel agradeció a todas las personas que le han mandado mensajes de apoyo, pero les pidió que no se preocupen.

“A todos los que me han escrito por un detalle que se publicó, que salió por ahí, no se preocupen”

Sin mencionar el nombre de Peraki Soto, Pepillo Origel señaló que no tiene nada que decir ya que las personas que lo conocen saben perfectamente quién es.

Pepillo Origel destacó que tiene muchos años en el medio del espectáculo y todas las personas conocen a su familia y el tipo de persona qué es, por lo que confía que se sepa hasta donde sería capaz de llegar.

“Tengo muchos años en esto, todo el mundo conoció a mi familia, a mi mamá, mi papá cuando se fueron. A mis hermanos que ando con ellos para todos lados, todos los que me conocen de verdad saben quién soy, qué hago y hasta dónde llego”

En su video Pepillo Origel señaló que no va a ser nada en contra del influencer Peraki Soto, pues destacó que a estas alturas no le importa lo que puedan pensar sobre él.

“A sí que lo demás no importa, no voy a hacer nada. Usted cree en mí muchas gracias, usted no pues ni modo”

Pepillo Origel