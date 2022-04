Pepillo Origel desmiente relación con Eduardo Verástegui, como se reveló en el programa ‘Chisme no Like’. El conductor destacó que esa información es falsa, pero se negó a hablar más al respecto.

A través de un video en su canal de Youtube, Pepillo Origel aseguró que ya no le da importancia a lo que puedan decir de él, pues ya no quiere estar en más escándalos.

Durante el programa ‘Chisme no Like’ se ha realizado una investigación sobre Eduardo Verástegui y el apoyo que le ha dado a Donald Trump en los últimos meses.

Pepillo Origel se encuentra en medio de la controversia luego de que en el programa ‘Chisme no Like’ se reveló que había tenido una relación con Eduardo Verástegui.

Una seguidora de Eduardo Verástegui llamada Patti Limón reveló que ella sabía de buena fuente que cuando empezó su carrera el cantante, había tenido una relación con Pepillo Origel.

En medio de las especulaciones, Pepillo Origel compartió un video en donde desmintió esta información y negó que haya mantenido un romance con Eduardo Verástegui.

A través de su canal de Youtube, Pepillo Origel respondió de forma breve a los rumores y les pidió a sus seguidores no hacer caso de este tipo de especulaciones.

Pepillo Origel explotó en contra del programa ‘Chisme no like’ y señaló que ya no le importa lo que los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain puedan decir de él pues ya se encuentra en otra parte de su vida.

“No, lo que me estás diciendo que dijeron ese par de... qué horror, qué horror que inventen semejante cosa, no quiero ni nombrarlos, no, no. Yo ya no estoy ni para pleitos ni nada, si dicen de mí lo que quieran decir, que digan misa a mí ya no me importa, yo ya estoy en otro mundo”

Pepillo Origel