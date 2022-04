El comediante regio Cacho Cantú, confesó que Pepillo Origel intentó ‘ligárselo’ a las afueras de un antro en la Ciudad de México.

Fue en una entrevista para ‘La Cotorrisa’, donde Cacho Cantú relató lo ocurrido.

Expuso que, al salir del establecimiento, optó por pedir ‘Uber Black’ para no desentonar, pues al liga asiste gente adinerada.

“Pepillo Origel me intentó ligar. Iba yo saliendo de un antro, ve tú a saber en dónde y estaba yo toda provinciana afuera del antro y había un chingo de Siburbans negras y yo dije ‘a mí nadie me va a hacer la gatada de que llegue un Aveo por mí. Dije ‘me vale madre, pido Uber Black y mañana como atún” Cacho Cantú

A la espera de su transporte, notó que un hombre le pido con señas que se acercara a su vehículo, pero él se negó.

Posteriormente, bajó el vidrio del auto y Cacho Cantú se dio cuenta que se trataba de Pepillo Origel.

“Baja el vidrio, era Pepillo Origel y me dice ‘que bonito muchachito ¿qué estás haciendo?’ Y le digo ‘esperando a mi chofer’, no le iba a decir ‘esperando a mi Uber’”. Cacho Cantú

Aunque él se negó a acompañar a Pepillo Origel, es una anécdota que le gusta recordar, según explicó.

Su historia tomó más fuerza en los últimos días, sobre todo, tras los rumores de la supuesta relación entre Pepillo Origel y el conductor Eduardo Verástegui, escándalo del que habló recientemente.

Joven acusa a Pepillo Origel de pedofilia

Un joven de nombre Pekari Soto, compartió en diciembre de 2020, que fue víctima de prostitución por parte de Pepillo Origel.

Cabe señalar que el hombre tenía 17 años cuando esto ocurrió.

En una entrevista para el programa ‘Chisme No Like’ compartió que cayó en la prostitución, tras huir del consumo de las drogas, sin embargo cayó en algo mucho peor.

“Yo me metí en el mundo de las drogas y alguien que yo no sabía bien quién era, me dice ‘ven, te puedo conseguir trabajo’ y me metió a un mundo que era de más drogas y además como a prostituirme”. Pekari Soto

Contó que una noche le pidieron tener relaciones sexuales con Pepillo Origel, pese a ser menor de edad.

“Yo tenía 17 años, yo fui un regalo para Pepillo Origel cuando tenía 17 años, no sé si sabía que era menor de edad”. Pekari Soto

Sin embargo, detalló que su encuentro fue únicamente de carácter sexual.

“A mí me decían ‘te toca meterte con esta persona’ y a mí me tocó meterme en esa ocasión con Pepillo Origel, fue la única ves, no hubo besos ni contacto, fue algo totalmente sexual en sí momento”, contó.

Aunque comentó que “el señor (Pepillo Origel) fue muy amable, nunca hubo ningún tipo de abuso”.

A pesar de ello, se dijo en contra de la pedofilia y señaló al conductor de padecer dicho trastorno.

Finalmente, el joven expresó deseó por que Pepillo Origel se haya reformado y ya no practique la pedofilia.

“Espero que haya cambiado y que ya no lo haga”, expuso Pekari Soto sobre Pepillo Origel para concluir.