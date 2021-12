A Mon Laferte le dan ganas de vomitar en pleno concierto (FOTOS)

A Mon Laferte le dieron ganas de vomitar en pleno concierto, tal y como ella misma reveló recientemente por medio de sus redes sociales.

Actualmente la cantautora chilena, Mon Laferte, está embarazada. Fue hace unos meses que lo reveló a sus seguidores por medio de un video en donde compartió algunos detalles de la noticia.

No obstante, Mon Laferte tenía varios proyectos en puerta, mismos con los que decidió continuar pese a su embarazo.

Mon Laferte compartió con sus seguidores que tuvo nauseas antes de iniciar uno de sus más recientes conciertos. Sin embargo, ver a su público animándola fue lo que le dio fuerza para continuar.

Hoy en día, Mon Laferte tiene poco más de 6 meses de embarazo y se encuentra realizando su gira de conciertos, en la cual se presentará por varios países alrededor del mundo.

Aunque tal parece que los síntomas del periodo de gestación están comenzado a aparecer.

Fue durante este 8 de diciembre que Mon Laferte compartió con sus fans como fue que le dieron nauseas a pocos minutos de que su show diera inicio.

En la publicación la intérprete de “Tu falta de querer” comienza escribiendo que el pasado 7 de diciembre tuvo ganas de vomitar cinco minutos antes de iniciar su concierto

Pero tal parece que esta no sería la primera vez que le sucede, pues luego de eso explica que tenía una cubeta preparada a lado del escenario.

A pesar de que en la primera canción continuaba con nauseas, ver a su público cantando, gritando y mostrando su apoyo fue lo que le hizo olvidar todo lo malo y poder continuar con el evento.

Finalmente, agradeció por todo ese amor que sus fans le han mostrado y aseguró estar muy feliz por ello.

“Ayer cinco minutos antes de subir al escenario, ¡Me dieron ganas de vomitar! (Tenía al lado del escenario una cubeta jajaj pensé que no lo lograba) A veces me creo súper mujer, pero finalmente pude subir a cantar y salió todo bien. Aún en la primera canción estaba con nauseas, pero ver a todas esas personas gritando y cantando y su amor me hizo olvidar todo lo malo. ¡Muchas gracias mis amores por tanto! Hoy vamos por esa segunda noche en el @tmetropolitanmx ya no se no que decir de agradecimiento y felicidad”

Instagram @monlaferte