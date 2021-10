Mon Laferte comparte cinco meses de embarazo con sus fans

Mon Laferte compartió esta tarde una imagen para conmemorar cinco meses a la espera de su primogénito.

Fue hace un par de meses cuando Mon Laferte reveló que esperaba un bebé, “Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, ¡por fin! Un año de hormonas”, publicó la intérprete de “El beso” en Instagram.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así… ¡Soy feliz! Seré mamá, qué hermosa es la vida”, agregó en Twitter.

Mon Laferte presume cinco meses de embarazo

Mon Laferte publicó en su Instagram una fotografía mostrando su vientre con cinco meses de embarazo.

Felicitan a Mon Laferte, tras foto con cinco meses de embarazo

“5 meses, les juro que solo es un bebé y unas pizzas”, escribió la intérprete de 38 años en una fotografía en su cuenta de Instagram, donde presume su pancita.

Luego de publicar una imagen con cinco meses de embarazo, la cantautora recibió felicitaciones, tanto de sus fanáticos, como de sus compañeros del gremio.

“Te ves bellísima, felicitaciones y disfruta de aventura de ser madre”, escribió la cantante española Ana Torroja.

“Congratulations”, comentó también Gwen Stefani, uniéndose a figuras como Joy de Jessie & Joy y Bruno Bichir, quienes no tardaron en felicitar a la cantante.

“Eres la mamá mas hermosa, Normita”, “Lo más bello que he visto hoy”, “Mi hermosa, estás divina”, escribieron algunos internautas entre comentarios en la imagen.

Actualmente, la chilena continúa cosechando triunfos, tras lanzar un tema junto a Nicki Nicole titulado “Pensamos”, anunció su regreso a los foros mexicanos.

El Teatro Metropólitan será el recinto en el que la cantante ofrecerá un único show, que marcará su regreso a los foros de México, luego de casi algunos años ausente.

Luego de una exitosa gira por Estados Unidos, Mon Laferte ofrecerá un concierto en México, tras casi dos años de ausencia en los escenarios de la Ciudad de México.

Mientras tanto, será el 7 de diciembre cuando su música de Mon Laferte volverá a cimbrar las paredes del Teatro Metropólitan.