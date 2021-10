Mon Laferte se une a Nicki Nicole en nuevo tema “Pensamos”

La cantante chilena Mon Laferte sorprendió a sus seguidores este miércoles, al publicar un nuevo tema titulado “Pensamos”, junto a la intérprete argentina de pop latino Nicki Nicole.

La más reciente entrega de Mon Laferte y Nicki Nicole es una balada que fusiona el estilo de ambas; el pop alternativo de la chilena y el latino de la artista argentina.

“Mon Laferte, una artista que admiro muchísimo y siempre fue parte de mí. Que honor poder compartirles esta canción con ella”, escribió Nicki en su cuenta de Instagram, al pie de un fragmento del nuevo material.

Líricamente el tema gira en torno a una ruptura amorosa y la intención de resolver el el problema, tras no dejar de tener en el pensamiento a la persona en cuestión y saber que es la indicada.

“Y si las cosas no salieron como pensamos y si los tiempos no esperaron lo que hallamos, haciendo como que fuera peor que todo y me miro al espejo y encuentro el no”, dice el tema en una de sus estrofas.

El nuevo clip musical de Mon Laferte y Nicki Nicole

Mon Laferte y Nicki Nicole acompañaron el tema con su respectivo video musical, en él se puede apreciar una recopilación del día a día de las cantantes.

Al inicio del audiovisual se puede observar una carretera con un coche en movimiento y posteriormente un par de tomas de la intérprete de “Colocao” en un estudio de grabación y un par más en un teatro.

En el clip, subtitulado con llamativas letras en color amarillo, también aparece la cantante de “El beso” en una serie de imágenes de la gira en la que actualmente se encuentra inmersa y otras tantas grabando, así como durante alguna sesión de ensayos.

Primeras impresiones del tema de Mon Laferte y Nicki Nicole

Los internautas no tardaron en expresar su apoyo a las cantantes entre elogios en la plataforma de videos YouTube, donde el material ya cuenta con casi 100 mil reproducciones.

“Muy relajante el tema, me ha gustado”, “Sus voces conectan muy bien”, “Feliz de ver cómo Nicki cumple su sueño de cantar con Mon Laferte”, escribieron algunos internautas.

Asimismo, reconocieron entre comentarios a ambas por adaptarse al estilo de la otra:

“Es increíble cómo Mon Laferte logra acoplarse al estilo y artista que quiera. Hermosa colaboración”, “Y así es como Mon Laferte demuestra que puede hacerlo con cualquier género”, escribieron también.

Mientras tanto, Mon Laferte se encuentra inmersa en una gira por Estados Unidos; por su parte, Nicki Nicole lanzó un nuevo disco, en el que incluye su nuevo tema “Pensamos”.