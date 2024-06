Lyn May de 71 años de edad solo quería verse más bella y le terminaron inyectando aceite en el rostro.

Lyn May, es una de las vedettes mexicanas más cotizadas del país durante las décadas de los 70′s y 80′s.

Durante su juventud, era considerada como una de las mujeres más sensuales de México y su carrera como vedette despegó.

Sin embargo, a lo largo de su vida, la vedette se ha sometido a varias cirugías estéticas que le han deformado el rostro.

Lyn May es reconocida como una de las más importantes vedettes en la historia de México.

Su transformación constante ha sido el centro de muchas polémicas.

Lyn May le echa en cara a Lucía Méndez que ella no es una verdadera vedette

La actriz se veía natural y guapísima antes de pasar reiteradas veces por arreglos en el rostro

Lyn May habló con Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino SIN CENSURA”.

De los procedimientos estéticos que se ha sometido a través de los años.

Lyn May reveló que cuando era joven se inyectó aceite para la gripe en el rostro y esto provocó serios problemas en su autoestima e incluso quiso quitarse la vida.

Contó que años atrás, las cirugías estéticas no eran tan populares como ahora.

Y que cuando estaba en el Tropicana de la Zona Rosa, dos mujeres se le acercaron para sugerirle que se hiciera ese tratamiento para verse mejor.

La también actriz explicó que al momento todo estaba bien y su rostro lucía perfecto sin ninguna consecuencia.

Sin embargo, un año después comenzó a sentir bolitas en el rostro y un fuerte dolor.

Lo que le inyectaron a Lyn May en la cara le dejó la piel inflamada y tiempo después, intentó revertir el procedimiento, su rostro aumentó de volumen.

Es impactante el cambio que ha ido teniendo, Lyn May través de los años, mientras algunos la admiran, otros la critican.

Sin embargo, es inevitable no reconocer que ha llegado a ser una de las estrellas más cotizadas de México.

La vida de Lyn May no ha sido fácil, luego de las consecuencias que le trajeron el abuso de las cirugías plásticas en su rostro.

La historia de la vedette comenzó a ser muy polémica una vez que comenzó a hacerse retoques, sin límites, desde que era muy joven.

De esa manera, a pesar de que es una fanática de mantenerse joven, culpó a la “ignorancia de la juventud”.

Por haberse dejado engañar con falsos profesionales que le inyectaron sustancias tóxicas en su rostro hasta desfigurarla.

“Yo les recomiendo que no se inyecten, y si lo hacen, por favor, que sea después de los 50, ya cuando lo necesiten y no antes (…) Yo lo hice porque estas señoras me convencieron. Yo estaba muy chiquita. No sabía lo que hacía”

Lyn May