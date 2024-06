Lyn May logró ganar popularidad en el espectáculo gracias a su espectacular figura, sin embargo tomó una decisión que le cambió la vida por completo.

Y es que Lyn May -de 71 años de edad- decidió someterse a una intervención estética para verse más bella, pero este procedimiento le terminó deformando el rostro.

A Lyn May le inyectaron aceite en el rostro, por lo que ella sufrió mucho al ver su cara totalmente desfigurada tras el procedimiento.

Lyn May confesó que incluso pensó en quitarse la vida y es que no se quería ver en un espejo después del procedimiento estético al que se había sometido.

En una reciente entrevista, Lyn May confesó que con este procedimiento no solo le deformaron su rostro, sino que además le provocaron un duro golpe para su autoestima.

¿Por qué Lyn May accedió a que le inyectaran aceite en el rostro?

Lyn May ganó gran popularidad en la industria del espectáculo por su envidiable figura que la hicieron sobresalir en el conocido cine de ficheras.

Sin embargo, la vida de Lyn May cambió cuando a una corta edad decidió someterse a un procedimiento estético que le terminó deformando el rostro.

Lyn May (Instagram/@lyn_may_)

Y es que Lyn May ha sido una de las celebridades que se han visto afectada por procedimientos estéticos de dudosa procedencia que pusieron en riesgo su vida.

En entrevista para Gustavo Adolfo Infante en “El minuto que cambió mi destino SIN CENSURA”, Lyn May habló sobre uno de los momentos más complicados de su vida; cuando le inyectaron aceite en el rostro.

Lyn May confesó que en realidad ella no buscaba realizarse ningún procedimiento estético, pero dos mujeres se le acercaron en un bar de la Zona Rosa y la convencieron de hacerlo.

De acuerdo con Lyn May, las mujeres le prometieron que con esos arreglitos se vería mucho mejor, pero le terminaron inyectando aceite en el rostro.

“Estaba yo en el Tropicana de la Zona Rosa cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas. Tú sabes cuando quieren algo te bajan el cielo: (me dijeron) ‘Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes te vas a ver mejor y te vamos a poner tantito en la barbita y vas a quedar como reina’ y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite” Lyn May

Lyn May confiesa que se quiso morir ya que no podía verse en un espejo

Lyn May confesó que esta decisión le cambió su vida por completo y es que comenzó una de las etapas más complicadas.

Y es que Lyn May señaló que llegó un punto en el que quiso quitarse la vida, pues no aguantaba verse en el espejo.

“Después yo sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo” Lyn May

Lyn May puntualizó que luego de que le inyectaron aceite en el rostro pasó un mes encerrada, pues ya no quería vivir.

“Muchas veces cuando me veía en el espejo decía ‘¿Por qué? ¿Por qué’ y lloraba, ya no quería vivir. Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir, no quería salir, no quería nada, empecé a quitarme poco a poco, pero era una cicatriz o una bolita” Lyn May

En su conversación, Lyn May destacó que en ese momento ese procedimiento estaba de moda, pese a lo peligroso que era.

“Olía aceite como a medicamento, eran creo aceites para la gripa, estaban muy de moda, todo mundo se lo ponía, pero qué bueno que fue aceite porque si hubieran sido biopolímeros si me muero” Lyn May

Lyn May confesó que fue su madre la que impidió que se quitara la vida y la que le ayudó para salir adelante.

“Quería suicidarme, si no ha sido por mi madre que me detuvo, yo ya no estaría aquí” Lyn May

Tras esta difícil experiencia que vivió, Lyn May les recomendó a las mujeres someterse a procedimientos cuando ya sean grandes y no se arruinen la vida como ella lo hizo.

“Yo les recomiendo que no se inyecten, y si lo hacen, por favor, que sea después de los 50, ya cuando lo necesiten y no antes (…) Yo lo hice porque estas señoras me convencieron. Yo estaba muy chiquita. No sabía lo que hacía” Lyn May