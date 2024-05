Los fans de Lyn May ya la vieron robándose el show en La Casa de los Famosos México 2024 y piden que sea una de las participantes.

En julio inicia la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y hasta el momento hay múltiples especulaciones sobre sus participantes.

Los seguidores del reality ya están postulando a sus favoritos y hay quienes quieren ver dentro a Lyn May, de 71 años de edad.

La Casa de los Famosos México 2024 está por iniciar y propone a Lín May como inquilina

Después del éxito de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, los televidentes ya tienen a una nueva favorita para que participe y es Lyn May.

La conocida vedette se ha ganado al público por su extensa trayectoria y su público la quiere ver en sus momentos más íntimos.

Lyn May (Instagram/@lyn_may_)

Es por eso que sus seguidores le ha pedido que ingrese a La Casa de los Famosos México 2024, pues ahí revelaría todo.

Recientemente, Lyn May fue invitada a Venga la Alegría y compartió un video de su estancia en el matutino.

La publicación de Lyn May se llenó de halagos para la vedette, quien sigue teniendo la elasticidad de una veinteañera, según sus fans.

Fue en esta publicación donde los seguidores de Lyn May le pidieron que participe en La Casa de los Famosos México 2024.

“Lyn May en La Casa de los Famosos México 2024″, “Adoro a Lyn May” y “Lyn May parece una chica de 25 años”, fueron algunos de los comentarios.

Fans de Lyn May la quieren ver en La Casa de los Famosos México 2024 (Instagram)

Los fans de Lyn May se van a quedar con las ganas, pues a ella no le gusta La Casa de los Famosos México

A pesar de que los fans de Lyn May la quieren ver en La Casa de los Famosos México 2024, ella no aceptaría la invitación.

Lyn May fue cuestionada sobre si le gustaría participar en el reality y ella dijo que no, pues no le gusta estar encerrada.

“No creo, porque no me gusta estar encerrada. No me gustaría (…) no le veo el chiste de estar encerrada” Lyn May

Incluso, a Lyn May no le gusta ver La Casa de los Famosos México, pues le parece un programa aburrido.

Lyn May tiene sus propios proyectos y La Casa de los Famosos México 2024 no es uno de ellos, aunque todo puede pasar.