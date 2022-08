‘Venga la Alegría’ anunció el regreso de Cynthia Rodriguez, una de sus conductoras titulares, quien tomó unas largas vacaciones, según rumores, para casarse con Carlos Rivera e intentar quedar embarazada.

Ante el anuncio, las redes sociales explotaron pidiéndole a Cynthia Rodriguez que su regreso no sea simplemente para decir adiós a ‘Venga la Alegría’, como varios columnistas lo han presumido.

El lunes 30 de mayo, Cynthia Rodriguez informó que se ausentaría un tiempo indefinido de ‘Venga la Alegría’ porque realizaría un largo viaje al lado de Carlos Rivera, su pareja.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Gracias a Sandra Smester por entenderme. Me voy a relajar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de la vida, para regresar recargada”

Cynthia Rodriguez