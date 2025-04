Aracely Arámbula -de 50 años de edad- se libró de las preguntas sobre Luis Miguel, pero ahora la persigue otro escándalo.

Desde hace años, Aracely Arámbula ha sido cuestionada por la prensa sobre Luis Miguel -de 54 años de edad- y sus hijos.

Sorpresivamente, el Sol de México no fue el tema por el que los reporteros insistían en hablar con Aracely Arámbula y el ‘chisme’ ni la involucra.

En pasado fin de semana, Pablo Montero -de 50 años de edad- golpeó a un actor de la obra Perfume de Gardenia, protagonizada por Aracely Arámbula.

La actriz regresó de su gira por Chiapas y Tabasco con la obra y tuvo un sorpresivo encuentro con los medios.

Los reporteros de olvidaron preguntarle por Luis Miguel para cuestionarle sobre lo que había pasado entre Pablo Montero y Enrique Madrid.

“Pregúntenle a él (Pablo Montero) Pregúntenle a Pablo, Pablo trabajó ayer en la función y bien me dijeron que hoy me iban a preguntar”

Aracely Arámbula mencionaba que ella no había presenciado esta situación, por lo que Pablo Montero sería el más adecuado para responder las dudas.

La actriz se refirió a Enrique Madrid como un compañero al que le tenía cariño, pero prefería no hablar del tema.

“No estoy tan enterada, no estuve ahí cuando pasó, no vi eso, No quiero decir nada que no he visto”

Aracely Arámbula