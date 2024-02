El cumpleaños de Harry Styles es hoy 1° de febrero y por ello te damos 5 datos curiosos para celebrarlo.

Este 1°de febrero el cantante inglés Harry Styles está llegando a los 30 años de edad, además de que hoy en día es considerado una de las estrellas musicales más importantes de la industria.

Pues con tan solo 30 años, Harry Styles no sólo se ha posicionado en la música como una sensación del pop, sino también, es un ícono de la moda y estrella de cine.

Estos son 5 datos curiosos de Harry Styles para celebrarlo en su cumpleaños

Si eres fan de Harry Styles, aquí te daremos 5 datos curiosos que todo fan tiene que saber, los cuales son:

¿Cómo se llama la novia de Harry Styles? ¿Dónde vive Harry Styles actualmente? ¿Cuándo idiomas habla Harry Styles? ¿The Idea of You está inspirada en Harry Styles? ¿Cual es la anomalía genética que tiene Harry Styles?

Harry Styles (@harrystyles/Instagram)

1. ¿Cómo se llama la novia de Harry Styles?

Harry Styles es uno de los galanes más cotizados, pues se le ha conocido varias novias, mismas que son celebridades de alto rango.

Pues entre las famosos novias que ha tenido Harry Styles, destacan:

Taylor Swift de 34 años

Cara Delevingne de 31 años

Kendall Jenner de 28 años

Candice Swanepoel de 35 años

Taylor Hill de 27 años

Olivia Wilde 39 años

Emily Ratajkowski de 32 años

Sin embargo, actualmente, Harry Styles sale con la actriz canadiense Taylor Russell de 29 años de edad.

2. ¿Dónde vive Harry Styles actualmente?

Se sabe que Harry Styles reside en un lujoso loft completamente reformado en la ciudad de Nueva York, en el barrio de TriBeCa.

Se trata de un apartamento de 250 metros cuadrados, con tres dormitorios y un diseño moderno, la vivienda ofrece todas las comodidades y lujos. Situado en el 443 de Greenwich Street.

Aunque, Harry Styles, también tiene otras dos residencias en Londres y Los Ángeles.

Harry Styles en Premios Grammy 2023 (VALERIE MACON / AFP)

3. ¿Cuándo idiomas habla Harry Styles?

Además de su idioma natal, el inglés, Harry Styles sabe hablar en:

Francés

Lenguaje de señas

Asimismo, se dice que Harry Styles sabe un poco de español y alemán.

Harry Styles lanza ‘Pleasing’ (@pleasing - Instagram)

4. ¿The Idea of You está inspirada en Harry Styles?

Ante el estreno de la película The Idea of You, entre los rumores se dice que la historia está inspirada en Harry Styles.

Pues el trama de The Idea of You que está basada en el exitoso libro de Robinne Lee -de 49 años de edad-, se centra en Solène, una madre divorciada de 40 años que se ve envuelta en un romance con Hayes Campbell, el líder de la banda juvenil más popular del mundo.

Pese a esto la autora del libro ha dicho que nunca se inspiro en Harry Styles, sino en el descubrimiento de la sexualidad de una mujer de 40 años.

5. ¿Cual es la anomalía genética que tiene Harry Styles?

Harry Styles tiene politelia, una anomalía genética que hace que las personas tengan varios pezones en su cuerpo.

Por lo que el cantante Harry Styles tiene dos extras en el abdomen y que no esconde.