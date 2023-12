En redes sociales ha estado circulando una teoría que apunta a que Taylor Swift -de 34 años de edad- y Harry Styles, atropellaron a un inocente durante un accidente.

Por si fuera poco, la ex pareja habría estado dejando pistas de su crimen en sus canciones, mismas en las que ambos han estado admitiendo haber sido parte de un severo accidente.

Esta historia se remonta al 2012, año en el que diversos medios especulaban una relación entre Taylor Swift y Harry Styles, de 29 años de edad.

Algo que se terminó confirmando a finales de ese año cuando fueron captados juntos en público.

Durante este lapso de su relación, la entonces pareja realizó un viaje para esquiar, momento en el que habría tenido lugar el accidente.

Taylor Swift (SUZANNE CORDEIRO / AFP / AFP)

El viaje en el que Taylor Swift y Harry Styles se involucraron en un accidente

Fue en la navidad del 2012 cuando Taylor Swift y Harry Styles realizaron un viaje a Utah para esquiar, pues fueron captados por diferentes medios y fans.

Y aunque la relación de los cantantes terminó durante el 2013, de ahí en adelante ambos han hecho referencia a su relación en algunas de sus canciones.

Pero más específicamente, tanto Taylor Swift como Harry Styles han mencionado en sus letras acerca de aquel viaje a esquiar, admitiendo haber sido parte de un accidente de motonieve.

Algo que la cantante reveló en una entrevista del 2014, cuando admitió haber estado cerca de la muerte por un accidente que vivió a lado de un ex novio.

Harry Styles en Premios Grammy 2023 (VALERIE MACON / AFP)

Por lo que narró la cantante, su ex perdió el control de la motonieve y terminaron estrellándose, por lo que ambos fueron llevados al hospital.

Del accidente, el ex de Taylor Swift habría terminado con 20 puntadas.

Que remontándonos a las fotos y a las fechas, fue durante la misma temporada en la que Harry Styles tenía una herida en la barbilla.

Taylor Swift terminó diciendo en la entrevista que si la información no se filtró a los medios fue porque le pidió a su entonces ex no hablar jamás de lo ocurrido.

Taylor Swift y Harry Styles han hablado del accidente en las letras de sus canciones

Son por lo menos más de cuatro canciones de Taylor Swift en las que la cantante hace referencia no solo al accidente, sino también al mal conductor que era Harry Styles.

Entre ellas destacan:

Style

Out of The Woods

Wonder

All You Had To Do Was Stay

En los versos de algunas de estas canciones es que se hace referencia al accidente, siendo Out of The Woods la más explícita al respecto:

“¿Recuerdas cuando pisaste el freno muy pronto? 20 puntos en el cuarto de hospital”. Out of The Woods

Sin embargo, la cosa se pone más turbia con I Know Places, canción en la que Taylor Swift admitiría que ella y Harry Styles atropellaron a un inocente.

Pues en la letra se puede escuchar que huyen de la policía mientras tratan de esconderse .