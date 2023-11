¿Es verdad que Harry Styles está pelón? Pues los memes están sufriendo con su nuevo corte de cabello nada favorecedor.

Desde hace algunos días, Harry Styles- de 29 años de edad- se ha hecho tendencia en redes sociales.

Esto debido a unas fotos- difundida por el medio TMZ- del cantante y ex integrante de One Direction, quien fue captado completamente rapado.

Diciéndole adiós así a la cabellera que enamoró a más de un fan del interprete de As it Was.

La noticia de que Harry Styles está pelón, de inmediato desató todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Harry Styles pelón desata los más dolidos memes por que ese corte de cabello no le queda, según sus fans

Harry Styles apareció rapado en público y sus fans están asimilando la situación con algunos memes.

De acuerdo con TMZ, Harry Styles con nuevo corte de cabello fue visto en el último concierto de U2 en Las Vegas, junto a su supuesta novia: Taylor Russell- de 29 años de edad-.

Por lo que Internet no perdonó a Harry Styles y ya le dedicaron varios memes, algunos bastante creativos.

Estos son los mejores memes que dejó en redes Harry Styles pelón

Los “harries” no soportaron ver a Harry Styles pelón y algunos no tuvieron más remedio que reír / llorar con memes del nuevo corte de cabello del cantante del Reino Unido.

Algunos memes de Harry Styles rapado están bastante tristes porque el ex One Direction se despidió de su cabellera.

Algunos siguen sin entender el por qué Harry Styles decidió cambiar de look por uno que no le favorece.

Los memes ya saben cómo recibirá Harry Styles las fiestas decembrinas que se acercan y el Año Nuevo:

Y aunque hay uno que otro fan de Harry Styles que asegura que no le importa, otros con memes dejan ver que dejarán de decir que seguían al cantante.

Por su puesto, las comparaciones de Harry Styles, ahora que está pelón, no se han hecho esperar y los memes ya hicieron su tarea.

Personajes del cine, la televisión y hasta de la música han salido a relucir con los memes de Harry Styles pelón.

