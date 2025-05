¿Día de los Sith en Star Wars? Te decimos porqué se celebra este 5 de mayo, qué dicen y quienes son algunos de los más famosos.

Cualquier fan de Star Wars conoce que hay dos lados de la fuerza: el lado de la luz y el lado oscuro al que pertenecen los Sith, quienes están festejando su día este 5 de mayo.

¿Por qué se celebra el Día de los Sith en Star Wars este 5 de mayo?

El pasado 4 de mayo se celebró el Día de Star Wars al ser el May the 4th be with you, una alegoría a la frase “Que la fuerza te acompañe”; hoy se celebra el Día de los Sith o el ‘Revenge of the Fith’.

It’s Sith Day, Revenge of the 5th! pic.twitter.com/y8EJnQBGC1 — Sɪᴛʜ Eᴛᴇʀɴᴀʟ ♦ (@SithBase) May 5, 2025

Que al igual que el 4 de mayo, el Día de los Sith en Star Wars de este 5 de mayo funciona como un juego de palabras por el título de la tercera entrega Episode III: Revenge of the Sith.

Esta película se estrenó en 2005 y cuyo estreno recientemente se realizó, en donde Anakin Skywalker termina por ceder al lado oscuro convirtiéndose en uno de los mayores Sith conocido como Darth Vader.

Por lo que este 5 de mayo se ha convertido en una forma de recordar a los villanos más temidos del Universo de Star Wars: los Sith.

Star Wars: Episodio III La venganza de los Sith revela primer póster por 20 aniversario (Matt Ferguson / Star Wars)

¿Quiénes son los Sith más famosos de Star Wars y que dicen?

Como ya se dijo, este 5 de mayo es el Día de los Sith en Star Wars, que de acuerdo al canon, a diferencia de los Jedi, ellos no siguen la luz de la Fuerza.

Por el contrario, los Sith siguen sus emociones, la pasión, la ambición y el poder, tanto que su código dice:

“La paz es una mentira, solo hay pasión. A través de la pasión, obtengo fuerza. A través de la fuerza, obtengo poder. A través del poder, obtengo victoria.” Frase de los Sith en Star Wars

Entre algunos de los Sith más famosos dentro del Universo de Star Wars están:

Darth Sidious

Darth Maul

Kylo Ren

Darth Vader

Freedon Nadd

Darth Vitiate

Darth Plagueis

Darth Bane