Otro fin de semana y más millones de pesos para Super Mario Bros. La Película, lo que ya la coloca con 1518 mdp en la taquilla de México.

Sin embargo, este buen paso de Super Mario Bros. La Película en México ha provocado una curiosa confusión acerca de su lugar como la más taquillera en la historia del país.

Algunos ponen a la aventura de Mario y Peach en primer lugar, mientras que otros señalan que le falta poco para superar a Spider-Man: No Way Home.

Haciendo una revisión rápida de este curioso fenómeno, te diremos qué es lo que pasa con la taquilla de la película de Nintendo.

Super Mario Bros. La Película (Nintendo/Universal)

¿Super Mario Bros. La Película es la película más taquillera de México?

Hay algo interesante con los números de Super Mario Bros. La Película, pues la película sí ha recaudado una mayor cantidad de dólares en México.

Super Mario Bros. La Película tiene 83 mdd al momento en México, mientras que Spider-Man: No Way Home, hizo 81 mdd.

Bajo esta mirada, la obra de Nintendo y Universal es la más taquillera del país; sin embargo, parece que no es así.

El problema lo tenemos cuando pasamos dicha cifra a pesos, donde ya las cifras no cuadran del todo.

Esto debido a que el tipo de cambio afecta directamente el resultado final, además también se debe de tomar en cuenta el año en que fueron lanzadas las películas.

Super Mario Bros. La Película (Universal/Nintendo)

Spider-Man: No Way Home salió en 2021, cuando el dólar en México estaba a 20 pesos en promedio ; esto si se quiere tomar a los dólares como el estándar.

Para 2023, año en el que llegó Super Mario Bros. La Película, el dólar está a 17 pesos en promedio -más barato que hace 2 años- lo que afecta las cifras de recaudación en pesos.

Aún más, ni siquiera se debería de tomar en cuenta esos 17 pesos del dólar actual, pues no representa la taquilla real.

Spider-Man: No Way Home (Sony)

Si se hace la conversión de los 83 mdd de Super Mario Bros. La Película al tipo de cambio actual, nos da mil 485 mdp; una cifra alejada de los mil 518 mdp oficiales.

Ni Universal ni CANACINE han nombrado a Super Mario Bros. La Película como la más taquillera de México

Si nos centramos en pesos mexicanos, tenemos que la CANACINE, órgano rector de la industria en México, no ha nombrado a Super Mario Bros. La Película como la más taquillera.

Como ya mencionamos, de momento tiene a Super Mario Bros. La Película con 1518 mdp pesos recaudados hasta el lunes 22 de mayo de 2023.

Mientras que Spider-Man: No Way Home tiene una cifra oficial de 1535 mdp , manteniéndose como el primer lugar en la taquilla histórica de México.

En teoría, Nintendo se haría con el primer lugar de manera oficial en esta última semana/fin de semana, de mayo de 2023.

Super Mario Bros. (Nintendo / Universal Pictures)

Pero falta una curiosidad, y es que al parecer no se está tomando en cuenta el reestreno de No Way Home en 2022 con su edición especial, la cual le sumó unos pesos más.

Ya que Taquilla México tiene a Spider-Man con mil 619 millones de pesos , lo que significa que Mario podría quedarse lejos del primer lugar en México.

Hay mucho caos en cuanto a cuál es la película más taquillera en la historia de México.

Lo único que podemos concluir es que, Super Mario Bros. La Película ha hecho más dólares; pero menos pesos en el país, algo por demás extraño.

Taquilla Super Mario Bros. La Película y Spider-Man: No Way Home (Especial)

Sólo queda esperar a que Universal o la CANACINE nos confirme en los próximos días de Mario y compañía se hacen con la cima histórica de la taquilla.

Con información de CANACINE, Universal, Box Office Mojo y Taquilla México