Conductoras de Sale el Sol llevan a Talina Fernández a una sex shop por primera vez

A sus 76 años de edad, Talina Fernández visitó por primera vez una sex shop, experiencia que vivió al lado de dos de sus compañeras del programa Sale el Sol.

Verás, a las conductoras de televisión Luz María Zetina y Paulina Mercado se les ocurrió la maravillosa idea de llevar a Talina Fernández a comprar algunos juguetes sexuales, experiencia que compartieron con su público.

Mediante un video las tres mujeres documentaron su paso por la sex shop: “Estamos yendo a un almacén de varios pisos que vende juguetes sexuales”, dijo Talina Fernández durante su trayecto.

Así como explicó sentirse nerviosa ya que hace mucho tiempo no juega, razón por lo que le preocupaba que esos juguetes no le sirvieran ya que no se los podría probar en la tienda.

Al respecto, Luz María la tranquilizó asegurándole que su amigo los esperaba para asesorarlas ya que es muy importante experimentar placer.

Talina Fernández en sex shop (Captura de pantalla / YouTube / Imagen Entretenimiento)

Talina Fernández queda maravillada con los juguetes sexuales

Una vez dentro, Luz María Zetina le presentó a Talina Fernández diferentes juguetes sexuales, entre ellos, un succionado con forma de dildo. “Ay, ya sentí, está buenísimo”, dijo la madre de la fallecida Mariana Levy.

Ya confiada, la veterana conductora aprovechó para comprar un par de vibradores. “como soy chiquita, estos dos están buenísimos”, señaló.

Al final de su recorrido por la sex shop, las tres mujeres mostraron sus compras siendo la más entusiasmada Talina Fernández quien dijo estar encantada y ansiosa por llegar a su casa.

“Me quedo encantada, ya me urge llegar a mi casa, quiero quedarme sin comer, ya me quiero ir así”, bromeó.

Talina Fernández revela si usó un juguete sexual

Los conductores de Sale el Sol no se quedaron con la duda, quisieron saber si Talina Fernández usó o no un juguete sexual por lo que ésta aseguró que quiso hacerlo pero éstos no tenían pila suficiente.

“Me bajé de puntitas a mi cuarto y cerré la puerta y entonces saqué el artículo y dije: ¿y ahora esto cómo se conecta? Entonces le hablé a las muchachas que me ayudan, y les dije: ¿y esto cómo se conecta sin que yo me electrocute?... ¡Estaban encantadas! Una le puso más, menos, con un plumón (y me explicaron). Mire señora, le pica aquí y luego se conecta al no se qué del teléfono de no sé qué’” Talina Fernández

Conclusión: no usó ningún juguete porque los dejó cargando toda la noche.