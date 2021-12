Zendaya felicita a Tom Holland por ‘Spider-Man: No Way Home’ con tierno mensaje tras el estreno de la película en cines.

Tras el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, Zendaya ha colocado un tierno mensaje de felicitación a Tom Holland.

En él subió un par de fotos de Tom Holland: una estando en el set de grabación con su traje puesto de Spider-Man y la otra del mismo Tom pero cuando era pequeño.

“Mi Spider-Man, estoy tan orgullosa de ti, algunas cosas nunca cambian y eso es bueno” Zendaya

El tierno y romántico mensaje de Zendaya, llega justo en el estreno de la nueva película de ‘Spider-Man: No Way Home’ y ha hecho que los fanáticos enloquezcan.

Esto debido a que no solo mantienen una relación amorosa dentro de la pantalla, sino también fuera de cámaras.

Zendaya sube fotos de Tom Holland ( @zendaya / Instagram)

Zendaya sube fotos de Tom Holland

‘Spider-Man: No Way Home’ se ha convertido en todo un fenómeno mundial

Las tiernas fotografías subidas por Zendaya junto al mensaje de felicitación para Tom Holland llegan tras el arrasador éxito que ha tenido ‘Spider-Man: No Way Home’.

Y es que no por nada se perfilaba como la película más esperada del año, haciendo que los fans esperaran con ansias el regreso de Tom Holland como Peter Parker y el de Zendaya como MJ.

De momento, el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ ya se perfile como la película con mayor éxito de Marvel y la que más recaudaciones tendrán después de la pandemia.

Además, de acuerdo al mensaje y fotos que Zendaya subió en Instagram ya cuentan con 10.8 millones de me gusta y más de 52 mil comentarios.

Entre muchos de ellos no solo felicitan a Tom Holland y Zendaya tanto por el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ y por su relación, sino porque Zendaya ha demostrado que el sueño de Holland de ser el Hombre Araña, se cumplió.