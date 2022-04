Se espera que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ presente a los X-Men, incluyendo al favorito de todos, Wolverine.

Esto debido a que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ está llamada a ser la película con más cameos del MCU; uniendo todos los “universos” de las anteriores películas de Marvel.

Al respecto de este último, Rob Liefeld, creador de Deadpool, habría arrojado una pista sobre la posible aparición de Wolverine en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Rob Liefeld sobre Wolverine en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (@robertliefeld)

Un día tendremos a #Wolverine con un disfraz de cómic. Cuándo será... ¿Ese día es el 5 de mayo? Rob Liefeld y James Viscardi

James Viscardi, periodista de medios especializados en cómics, lanzó un tuit donde mencionaba que tal vez en algún momento veríamos a Wolverine en el cine con su atuendo clásico.

Al respecto, Rob Liefeld señaló que ese día podría ser el 5 de mayo, fecha en la que se estrena ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ a nivel mundial.

Esto ha hecho que muchas personas se preguntan si Rob Liefeld hizo alguna clase de spoiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, o bien, sólo está jugando con los fans de Wolverine.

Ya había rumores de la aparición de Wolverine en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Hay que mencionar que Wolverine es uno de los personajes más rumorados para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; esto ha dado lugar a varias versiones al respecto.

Una maneja que Hugh Jackman regresará como Wolverine en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, aunque no se aclara si sería un mero cameo o se integraría al MCU.

Otra menciona que el Wolverine que aparecerá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no será el de Hugh Jackman, sino uno nuevo con otro actor aún no revelado.

Return of Wolverine (Marvel)

Este Wolverine de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sería el que formará parte del MCU para proyectos futuros, cimentando una nueva interpretación del personaje.

De hecho se habla de que Daniel Radcliffe o Pablo Schreiber podrían tomar las garras de Wolverine en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Hay que mencionar que de momento no hay nada confirmado por Marvel o Disney.

