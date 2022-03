¿Daniel Radcliffe interpretará a Wolverine en el MCU?

Desde que Hugh Jackman dejo el papel de Wolverine se ha rumoreado que ‘Marvel Studios’, estaría preparando un reinicio para la franquicia de los X-Men. Daniel Radcliffe figura como la principal apuesta.

El reinicio podría darse en la nueva película de ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’, pero aún nada es oficial hasta que veamos lo que nos deparará el multiverso.

Por ello muchos fans ya comenzaron a realizar sus apuestas acerca de que actor debería quedarse el papel de Wolverine y muchos apuntan su mirada hacía Daniel Radcliffe.

En entrevista Daniel Radcliffe para Comicbook.com reveló su emoción con la idea de entrar en el traje del superhéroe de los X-Men. Daniel dijo sentirse feliz con esa idea, pero no está claro si lo hará.

“Muchas veces la gente viene y me dice ‘Oye escuché de las noticias de Wolverine, esta muy genial’. No sé nada de eso, yo apreció que alguien me lo diga claramente”.

Daniel Radcliffe