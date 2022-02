El nuevo Wolverine debutaría en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, esto de acuerdo con Joseph Deckelmeier, insider y colaborador en The Illuminerdi y ScreenRant.

En un mensaje en Twitter, Joseph Deckelmeier señala que Wolverine aparecerá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’; pero estaría interpretado por otro actor.

Esto quiere decir que el Wolverine que veríamos en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ no correspondería a la versión que conocemos con Hugh Jackman.

Wolverine en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (@JoeIluminerdi)

Veremos a Wolverine en #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness pero definitivamente no será Hugh Jackman. Joseph Deckelmeier

Eso sí, Joseph Deckelmeier no menciona quién interpretaría a Wolverine en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, por lo que la expectativa sigue en ese aspecto.

Ante esta noticia, muchos fans creen que este nuevo Wolverine será el que se integre de lleno al MCU, sumando a esto el rumor de que los X-Men aparecerían en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Como siempre, recomendamos a los fans tomar con pinzas este rumor de Wolverine; aunque Joseph Deckelmeier es una fuente relativamente confiable, de momento no hay nada oficial.

¿Quién sería Wolverine en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’?

Desde hace años se ha hablado del reemplazo de Hugh Jackman como Wolverine en el MCU, dando varias opciones para esta posible aparición en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

El primero que ha venido a la mente de los fans para ser Wolverine es Daniel Radcliffe, el cual en varias ocasiones ha sido mencionado como el reemplazo de Hugh Jackman.

Otro que suena fuerte para ser Wolverine es Keanu Reeves, esto luego de que mencionó que Marvel le ha ofrecido en varias ocasiones un personaje para el MCU, aunque siempre rechaza la oferta.

Daniel Radcliffe (AP)

Finalmente los fans piden a Henry Cavill como Wolverine, pues el actor parece que ya no regresará como Superman y ha mostrado su interés por integrarse a Marvel.

De todos ellos, es Daniel Radcliffe el que suena más fuerte para estar en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ya que es el que siempre aparece en los rumores relacionados a Wolverine.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará en mayo de 2022, falta poco tiempo para saber si tendremos un nuevo Wolverine en el MCU.

