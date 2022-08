El primer tráiler sangriento de Winnie the Pooh: Blood and Honey, la película de terror inspirada en el oso del Bosque de los 100 Acres, por fin ha llegado.

El pasado mes de mayo, tras la pérdida de los derechos de autor del personaje de Winnie the Pooh, se reveló que se haría una película de terror.

Y ahora, se ha estrenado el sangriento tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey, en donde muestran a Pooh y Piglet como dos asesinos seriales.

Winnie the Pooh: Blood and Honey es la nueva película de slash / terror corre a cargo del director Rhys Frake-Waterfield.

El tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey revela qué pasó con Christopher Robin

Desde el anuncio de la salida de una película de terror basada en el personaje de Winnie the Pooh, esta se hizo viral.

Bajo el título de Winnie the Pooh: Blood and Honey, se ha estrenado su primer y sangriento tráiler, el cual ha revelado qué pasó con Christopher Robin.

En el tráiler sangriento de Winnie the Pooh: Blood and Honey, muestra a un Christopher Robin ya adulto entrando de nuevo al bosque de los 100 Acres junto a una chica.

Sin embargo, al ir a buscar a sus amigos, se encuentra con Pooh y Piglet dos criaturas que se han vuelto sangrientas y salvajes tras ser abandonadas por él.

Posteriormente, el sangriento tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey muestra a un grupo de 5 mujere s que se hospedan en una casa en medio del bosque.

Y a quines tanto Pooh como Piglet irán cazando poco a poco; hacia el final de Winnie the Pooh: Blood and Honey, se ve que Pooh y Piglet vierten en una especie de cubeta tanto miel como sangre.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey (@jaggededge_productions / Instagram )

Winnie the Pooh: Blood and Honey llegará a finales del 2022

El primer sangriento tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey ha llegado para sorprender a muchos.

Y es que desde el anunció de que se haría una película de terror de Winnie Pooh tras perder los derechos del personaje, muchos han estado a la expectativa de esta cinta.

Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de estreno, se espera que Winnie the Pooh: Blood and Honey llegue a finales del 2022.