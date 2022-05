Luego de que los derechos de autor de Winnie the Pooh se volvieran públicos, ahora el tierno oso que ama la miel tendrá una película de terror.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ es el título de la nueva película de terror que tendrá el oso amarillo amante de la miel y mejor amigo de Christopher Robin.

De acuerdo a We Got This Covered , la nueva película de terror de Winnie the Pooh seguirá al género slasher tras pasar a ser de dominio público.

El director a cargo de ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, la nueva película de terror es Rhys Frake-Waterfield , quien intentará que la imagen tierna del osito amarillo cambie por la del nuevo ícono del cine slasher.

Las primeras imágenes de la nueva película de terror de Winnie the Pooh ya han salido a la luz

Una nueva película de terror del oso Winnie the Pooh se está llevando a cabo, la cual se ha informado pertenecerá al género slasher.

De hecho, las primeras imágenes de la nueva película de terror de los personajes del Bosque de los Cien Acres ahora titulada ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ ya han salido a la luz.

Por lo que puede verse y como IMDb describe la nueva película de terror de Winnie the Pooh, la animación ha quedado atrás y aparentemente, los asesinos únicamente llevarán máscaras de los personajes.

En las imágenes pueden verse a hombres con las máscaras de Winnie the Pooh, Piglet, Tiger que, a decir verdad, son bastante perturbadoras.

Según describen, el proyecto de terror de cine slasher se basará en un “relato de terror de la leyenda de Winnie the Pooh”.

La película de terror de Winnie the Pooh se estrenará este 2022

Una nueva película de terror basada en los personajes de Winnie the Pooh, se llevará a cabo y se reporta se estrenará este 2022.

Aunque no se han dado muchos detalles de cuándo, cómo y dónde se estrenará ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, se sabe que estará protagonizada por: Amber Doig-Thorne, Maria Taylo y Danielle Scott.

