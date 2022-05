Una nueva película de terror llamada ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ está en desarrollo y la noticia ha traído los mejores memes a redes sociales.

Luego de que se anunciara una nueva película de terror llamada ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ basado en los personajes del oso amarillo amante de la miel, los usuarios han enloquecido demostrándolo con memes.

Es por esto que los memes sobre la nueva película de terror de ‘Winnie the Pooh’ no se han hecho esperar y han inundado las redes sociales.

Entre los memes, algunos usuarios aseguran que esta película de terror, ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’, suena bastante interesante .

Incluso muchos esperan ya ver ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ del género slasher, ya que les ha parecido interesante la propuesta.

Otros más, simplemente se han quejado de que surja una nueva historia respecto a los personajes de Winnie the Pooh, personaje creado originalmente por el escritor Alan Alexander Milne.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ se vuelve tendencia en redes

Una nueva película de terror con los personajes de Winnie the Pooh se ha anunciado en redes sociales, sorprendiendo a los usuarios y fans.

La película titulada ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ será una historia de terror en donde el oso Winnie y el cerdo Piglet serán los villanos principales, desatando una carnicería.

Por lo que este nuevo giro de la historia luego de que los derechos de autor se volvieran de dominio público, ha hecho que ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ se vuelva tendencia e inspire los mejores memes.

Ciertamente las primeras imágenes de la nueva película de terror, ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ han inquietado a más de uno.

Por lo que los memes han sido la mejor escapatoria para los usuarios, quienes aseguran no saber qué esperar de la nueva película inspirada en los personajes de Winnie the Pooh.

Película de terror de Winnie the Pooh ya habría sido predicha

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ es el nuevo nombre de la película de terror inspirada en los personajes del Bosque de los Cien Acres tras hacerse de dominio público.

No obstante, muchos usuarios han señalado con memes que esta nueva película de terror de Winnie the Pooh, ya habría sido predicha en otras series animadas como en South Park, cuando Randy tiene un enfrentamiento con el oso amarillo.

Otros aseguran que recientemente, en la película ‘Chip y Dale: Al Rescate’, apareció la “ versión pirata ” de Winnie the Pooh, siendo una “ advertencia ” de la ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’.

