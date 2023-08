La película Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 ya se está grabando, pero parece que nadie la quiere ver, ¿le echamos la culpa a la primera parte?

En redes, Cinemex difundió la noticia de que comenzó el rodaje de Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, nuevamente de la mano del director británico Rhys Frake-Waterfield.

Se trata de la segunda entrega de terror que muestra a los personajes de A.A. Milne desde una versión perturbadora, ahora que los derechos de Winnie the Pooh son de dominio público.

Winnie the Pooh: Blood and Honey seguía de cerca a Pooh y Piglet, quienes se convertían en psicópatas luego de que Christopher Robin los abandonara .

Al principio, Winnie the Pooh: Miel y sangre causó grandes expectativas con su trata entre la audiencia; no obstante, la emoción se desinfló con el resultado en pantalla.

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 anuncia el inicio de rodaje (@cinemex / Twitter)

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 anuncia que comienza rodaje, pero ya hay críticas

La revelación de que Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 se está cocinando, no ha caído muy bien entre el público cinéfilo que ha visto la primera cinta.

En Twitter, los cibernautas se han manifestado en contra de Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, tanto que hasta piden que no se estrene en salas de cine con este tipo de comentarios:

“Entonces les valió madre que la critica los destrozara”, Ojalá que nunca salga. Churro de película”.

Tanto el público y la crítica aniquilaron Winnie the Pooh: Blood and Honey, por lo que se les hace innecesario que llegue una nueva entrega.

Winnie the Pooh: Blood and Honey (ITN Studios MovieCompany)

Para algunos usuarios, la anterior cinta fue “aburrida” y arruinó la franquicia, dejando sin credibilidad posteriores secuelas.

En su momento, la crítica calificó a Winnie the Pooh: Blood and Honey como un desastre con una pésima realización cinematográfica .

Cabe destacar que en Rotten Tomatoes actualmente tiene un bajo porcentaje con un 3% de los especialistas y 50% de la puntuación de la audiencia.

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 (Especial)

¿Cuándo se estrena Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 en México?

Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 está programada para llegar a salas de cine en 2024.

Cinemex confirmó que Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 se exhibirá en sus cines, aunque no reveló una fecha de lanzamiento.