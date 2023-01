Winnie the Pooh: Blood and Honey es todo un fenómeno y eso que aún no se estrena; presentar a estos personajes como asesinos causó tal revuelo que el director ha recibido amenazas de muerte.

No, no estamos bromeando, estos lo comentó la actriz de Winnie the Pooh: Blood and Honey, Danielle Ronald, en una entrevista reciente.

Ella señaló que el director Rhys Frake-Waterfield, ha recibido una cantidad increíble de correos donde le dicen que se debería morir, que su película es una abominación y que arruinó su infancia.

Esto la dejó muy sorprendida, pues cuando hicieron la película pensaron que a nadie le importaría esta versión del osito del Bosque de los 100 Acres.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (@TerrorActo_ / Twitter )

Los haters han hecho famosa Winnie the Pooh: Blood and Honey

Lo que le parece más curioso a Danielle Ronald de todo este odio a Winnie the Pooh: Blood and Honey, es que han sido principalmente los haters los que le han hecho promoción a la película.

Para ella, Winnie the Pooh: Blood and Honey es lo que es gracias a ellos, pues no dejan de hablar de la producción, aunque sea para atacarla.

De hecho, el mismo Rhys Frake-Waterfield ha comentado que le gusta pelearse con los haters; aunque sin llegar a algo extremo.

Más allá de los haters, la realidad es que el impacto de ver a Winnie Pooh y Piglet como asesinos seriales, era la fórmula perfecta para causar un impacto positivo y negativo en el público.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ (@TerrorActo_ / Twitter )

De qué trata Winnie the Pooh: Blood and Honey

Winnie the Pooh: Blood and Honey nos pone en una versión alterna del clásico cuento y serie infantil, donde un Christopher Robin adulto abandona a Pooh y Piglet para irse a la universidad.

Esto es visto como una traición por el oso y el puerquito, quienes juran venganza contra su antiguo amigo, dando así comienzo a Winnie the Pooh: Blood and Honey.

La película en sí no se saldrá de los cánones impuestos por el género slasher, con Pooh y Piglet asesinando de diversas maneras a universitarios, algo que hemos visto en obras como Viernes 13.

A pesar de su premisa tan simple, el ruido causado por el filme ha sido suficiente para asegurar un estreno internacional.

Winnie the Pooh: Blood and Honey se puede ver en México desde este 26 de enero de 2023.

Con información de Yorkshire Live.