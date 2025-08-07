War of The Worlds se perfila para ser la peor película de 2025 debido a su calificación de 0% en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, eso no significa que War of The Worlds sea la peor película de la historia, de hecho hay otras que han recibido la calificación de 0% en Rotten Tomatoes.

La guerra de los mundos en Rotten Tomatoes
La guerra de los mundos en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Cuáles son las películas que han reprobado en Rotten Tomatoes como War of The Worlds?

En total hay 42 películas con 0% de calificación en Rotten Tomatoes, contando a War of The Worlds de 2025.

Aquí tienes la lista completa de películas con 0% de calificación en Rotten Tomatoes:

  1. Staying Alive
  2. Bolero 1984
  3. Police Academy 4: Citizens on Patrol
  4. Problem Child
  5. Highlander II: The Quickening
  6. Return to the Blue Lagoon
  7. Folks!
  8. Look Who’s Talking Now
  9. Wagons East
  10. Simon Sez
  11. 3 Strikes
  12. Ballistic: Ecks vs. Sever
  13. Killing Me Softly
  14. Merci Docteur Rey
  15. Pinocho
  16. National Lampoon’s Gold Diggers
  17. Superbabies: Baby Geniuses 2
  18. Redline
  19. One Missed Call
  20. Homecoming
  21. Transylmania
  22. Stolen
  23. The Nutcracker in 3D
  24. Beneath the Darkness
  25. Mil palabras
  26. Dark Tide
  27. Left Behind
  28. The Ridiculous 6
  29. Dark Crimes
  30. Cabin Fever
  31. The Disappointments Room
  32. Max Steel
  33. Mercancía peligrosa
  34. Stratton
  35. Gotti
  36. London Fields
  37. The Queen’s Corgi
  38. The Last Days of American Crime
  39. John Henry
  40. Hard Kill
  41. Armor
  42. War of the Worlds

War of The Worlds sí es la peor película en Rotten Tomatoes de 2025

Por lo menos hasta este momento, War of The Worlds sí es la peor película estrenada en 2025, según Rotten Tomatoes.

No hay ninguna otra película, además de War of The Worlds, que en 2025 tenga un 0% de calificación en Rotten Tomatoes.

Su perseguidora más cercana, es decir, la película que había sido peor calificada del año antes que La Guerra de los Mundos, era Pitufos con 20% de calificación.

En general la crítica ha mencionado que La Guerra de los Mundos no tiene sentido, sus actuaciones y efectos son pobres, y que hubiera sido mejor que Amazon la cancelara en lugar de gastar su dinero.

La guerra de los mundos
La guerra de los mundos (Amazon Prime Video)

Con información de Rotten Tomatoes.