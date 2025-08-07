War of The Worlds se perfila para ser la peor película de 2025 debido a su calificación de 0% en Rotten Tomatoes.

Sin embargo, eso no significa que War of The Worlds sea la peor película de la historia, de hecho hay otras que han recibido la calificación de 0% en Rotten Tomatoes.

La guerra de los mundos en Rotten Tomatoes (Especial)

¿Cuáles son las películas que han reprobado en Rotten Tomatoes como War of The Worlds?

En total hay 42 películas con 0% de calificación en Rotten Tomatoes, contando a War of The Worlds de 2025.

Aquí tienes la lista completa de películas con 0% de calificación en Rotten Tomatoes:

Staying Alive Bolero 1984 Police Academy 4: Citizens on Patrol Problem Child Highlander II: The Quickening Return to the Blue Lagoon Folks! Look Who’s Talking Now Wagons East Simon Sez 3 Strikes Ballistic: Ecks vs. Sever Killing Me Softly Merci Docteur Rey Pinocho National Lampoon’s Gold Diggers Superbabies: Baby Geniuses 2 Redline One Missed Call Homecoming Transylmania Stolen The Nutcracker in 3D Beneath the Darkness Mil palabras Dark Tide Left Behind The Ridiculous 6 Dark Crimes Cabin Fever The Disappointments Room Max Steel Mercancía peligrosa Stratton Gotti London Fields The Queen’s Corgi The Last Days of American Crime John Henry Hard Kill Armor War of the Worlds

War of The Worlds sí es la peor película en Rotten Tomatoes de 2025

Por lo menos hasta este momento, War of The Worlds sí es la peor película estrenada en 2025, según Rotten Tomatoes.

No hay ninguna otra película, además de War of The Worlds, que en 2025 tenga un 0% de calificación en Rotten Tomatoes.

Su perseguidora más cercana, es decir, la película que había sido peor calificada del año antes que La Guerra de los Mundos, era Pitufos con 20% de calificación.

En general la crítica ha mencionado que La Guerra de los Mundos no tiene sentido, sus actuaciones y efectos son pobres, y que hubiera sido mejor que Amazon la cancelara en lugar de gastar su dinero.

La guerra de los mundos (Amazon Prime Video)

Con información de Rotten Tomatoes.