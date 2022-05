‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tuvo su primeras proyecciones para la prensa el pasado lunes 2 de mayo, lo que significa que ya están las primeras críticas en Rotten Tomatoes.

Como suele suceder con casi todas las películas de Marvel, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ debutó en Rotten Tomatoes por todo lo alto, con un 84% de reseñas positivas.

En general, los críticos consideran a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ una película poco convencional en su narrativa; pero que logra un relato coherente, apasionante y divertido.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Rotten Tomatoes (Especial)

Destacan sobretodo la actuación de Xochitl Gomez como América Chavez, considerándola una gran adición a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ y al MCU en general.

Otra cosa que destacan es el tono de película de terror que Sam Raimi le dio a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, siendo fiel al estilo del director.

Hay que mencionar que apenas van pocas reseñas; sin embargo, no se espera que la calificación de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se desplome como sucedió con ‘Eternals’.

No en todos lados le está yendo bien a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

Aunque ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ tiene una buena calificación en Rotten Tomatoes, hay otros portales de reseñas que tiene a la película con un promedio más bajo.

En Metacritic, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ cuenta con un 65, que la pone como una película regular; nada del otro mundo en realidad.

Esto se debe a que aquí cuenta con varias reseñas mixtas, es decir, que la ponen con una calificación entre 40 y 60; donde se señala que la obra de Marvel es demasiado caótica.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness Metacritic (Especial)

En general señalan que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es un compilado de buenas ideas que jamás se llegan a ejecutar de manera correcta.

También critican el hecho de que ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ sufre del mal general del MCU, pues parece que sólo está ahí para emocionar por la siguiente película y no vale por sí misma.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se estrenará en México el próximo 4 de mayo de 2022.

Con información de Rotten Tomatoes y Metacritic.