Ya salieron las primeras reacciones a la nueva película de ‘Thor: Love and Thunder’ y al parecer la audiencia está dividida entre quienes la aman completamente o la odian en relación a algunos elementos de la guión.

Aunque las reacciones no cuentan spoilers en realidad comparten algunos puntos comunes, entre quienes ya vieron la nueva cinta del conocido “Dios del trueno”.

Los que ya vieron el filme coinciden en que gran parte de ‘Thor: Love and Thunder’ se relaciona con el estilo del director de ‘Jojo Rabbit’.

Resaltan que el director, Taika Waititi y su estilo de dirección se encuentran impregnados en ‘Thor: Love and Thunder’

Otros destacan al elenco, mientras otro señalan que la cinta se encuentra al igual que su precuela ‘Thor: Ragnarok’

Las reacciones de parte de los críticos al parecer resultarían favorables para los fans del personaje y del cine.

¿Los reacciones a ‘Thor: Love and Thunder’ son favorables?

Al parece todo apunta a que la música y los visuales combinan perfectamente con el estilo ruido de Thor y no todo se trató de una estrategia de publicidad, sino que la cinta cumple lo mostrado.

Un reportero de Gizmodo menciona que la película representa la imaginación de la mente de Taika Waititi y para él le pareció divertida, emocionante y conmovedora.

“‘Thor: Love and Thunder’ es como imagino que podría ser vivir en la mente de Taika Waititi. Es salvaje, divertido, un poco exagerado en el medio, pero al final todo se une de una manera sorprendente, conmovedora y satisfactoria. Mucho Guns N’ Roses también.” Gizmodo

Por otro lado una de las primeras reacciones del Kirsten Acuna de ‘Insider’ señalan que ‘Thor: Love and Thunder’ es genial a comparación de Shang-Chi y ‘Spiderman: No Way home’.

¡Wow! ¡‘Thor: Love and Thunder’ es genial! La mejor entrega en la Fase 4 por detrás de Shang-Chi y No Way Home. Me reí. Lloré. Luego me reí y lloré un poco más, en ese orden. Natalie Portman FINALMENTE se le da lo que le corresponde. La Dra. Jane Foster es más que digna de ser Mighty Thor. ⚡️

La reportera Courtney Howard de Variety dice que las risas no van a faltar en esta nueva cinta de ‘Marvel Studios’

‘Thor: Love and Thunder’ tiene apetito por la destrucción y se ríe. ¡Es totalmente genial! Taika Waititi ofrece un espectáculo subversivo e irreverente. Gran historia, apuestas y construcción de personajes. Chris Hemsworth y Natalie Portman, soberbios. Russell Crowe y Christian Bale se deslizan fácilmente en el mundo Variety

Una de las reacciones de ‘Fandango’ coincide en que ‘Thor: Love and Thunder’ es colorida y incluyendo gran parte de la banda Gun’s and Roses se atreve a construir una historia desesperadamente romántica sobre el descubrimiento del amor en lugares inesperados.

¡Otra aventura clásica de Thor! #ThorLoveAndThunder es todo lo que quería que fuera. Grandes, coloridas y extrañas batallas impulsadas por Guns N’ Roses con una historia desesperadamente romántica sobre descubrir el amor en lugares inesperados. Christian Bale y Russell Crowe son especialmente geniales. ¡Y Korg!” Fandango

Mike Ryan de Uproxx destacó que la película de ‘Thor: Love and Thunder’ reslta ser una gran cinta con grandes referencias hacía la película ‘Coctel’ estrenada en 1988.

'Thor: Love and Thunder' es todo lo que quería que fuera. Grandes, coloridas y extrañas batallas impulsadas por Guns N' Roses con una historia desesperadamente romántica sobre descubrir el amor en lugares inesperados. Christian Bale y Russell Crowe son especialmente geniales. ¡Y Korg! Uproxx

Por otro lado ‘BLURAYANGEL’ de GOAT Movies Podcast advierte que si no te gusta el estilo de dirección de Taika Waititi, definitivamente no deberíar ir a ver la película

Básicamente, si amas el estilo de Taika Waititi para Thor, te encantará ‘Thor: Love and Thunder’ y si no te gusta el estilo de Taika Waititi, entonces no. El jueves 23 de junio se llevó a cabo la premiere de la nueva cinta de Marvel Studios ‘Thor: Love and Thunder’ y algunos asistentes ya han sacado sus primeras declaraciones.

De esta forma las reacciones a lo que promete ser la última película de Thor están divididas entre quienes la recomiendan por el director o por la trama en general.