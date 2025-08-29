The Long Walk es la nueva película de Lionsgate, la cual está basada en el cuento del mismo nombre escrito por Stephen King.

Para celebrar el estreno de The Long Walk, Lionsgate ideó una curiosa actividad con una caminadora y el público que ira a ver la película.

The Long Walk (Lionsgate)

Lionsgate quiere que el público vea The Long Walk en una caminadora

La premisa de The Long Walk es que un grupo de personas son obligadas a caminar hasta que una queda viva, Lionsgate usará este concepto con el público y caminadoras.

Quienes vayan al estreno de The Long Walk en una proyección especial de Lionsgate, deberán de ver la película mientras están en una caminadora.

Esta caminadora ira a 5 kilómetros por hora, los espectadores deberán de ver la película mientras caminan a esa velocidad.

Si se detienen o ya no puede seguir, el personal del cine los sacará de la función; como en la película, el objetivo es aguantar lo más posible mientras van a esa velocidad.

Lo ideal es que puedan terminar la película, como los personajes de la historia. No se mencionó si los ganadores recibirán algo más allá de su logro personal.

¿De qué trata The Long Walk?

The Long Walk de Lionsgate nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se inscriben en un concurso, donde deben de caminar una distancia indeterminada.

El objetivo de The Long Walk es que solo uno quede vivo, quien ya no pueda continuar recibirá 3 advertencias antes de ser ejecutado.

Quien quede al final recibirá una gran cantidad de dinero, el cual les ayudará a vivir el resto de sus vidas, en una versión distópica de Estados Unidos.

Esta es la primera vez que se adapta este relato de Stephen King, aunque hubo varios intentos en el pasado, nunca llegaron a concretarse.

Incluso el director George A. Romero tuvo la intención de hacer una película del mismo, sin embargo, no pudo hacer su visión realidad.