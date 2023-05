The Flash se estrenará en todo el mundo el 16 de junio, por ello la preventa ya ha sido activada en Estados Unidos.

Sin embargo, todo indica que The Flah sería un fracaso en taquilla.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, que tuvo acceso a fuentes de rastreo de datos en la venta de boletos, The Flash no lo está haciendo muy bien.

Señalan que la aventura de Barry Allen podría rondar los 1.2 mil mdp de taquilla en su fin de semana de estreno; un número bastante bajo para una película tan promocionada.

Lo cual sería preocupante para DC y Warner Bros. Discovery, tomando en cuenta que el filme costó 220 mdd (3.9 mil mdp).

The Flash (Warner Bros. Discovery)

The Flash tendría la misma taquilla de Black Adam

Para que nos demos una idea de lo que podría pasar con The Flash, si las previsiones son correctas, la película haría casi la misma taquilla de Black Adam.

Black Adam debutó a finales de 2022 con 1.1 mil mdp en taquilla, al final consiguió tan sólo 393 mdd (7 mil mdp), con lo que tuvo pérdidas millonarias.

The Flash podría estar en el mismo rumbo, aunque se espera que sus números superen a Black Adam, no sería nada impresionante.

Principalmente por el gasto masivo que ha hecho Warner Bros. Discovery en campaña de marketing. La película tendría que hacer unos 14 mil mdp para quedar “tablas”.

The Flash: Michael Keaton se revela con su icónico Batman en último tráiler (Warner Bros.)

La taquilla internacional y el “boca a boca” podrían salvar a The Flash

A pesar de este panorama sombrío, existe la posibilidad de que The Flash logre una buena taquilla, a pesar de tener un mal recibimiento en Estados Unidos.

Esto sería gracias a la taquilla internacional, pues en más de una ocasión Asia, Europa y América Latina han salvado a producciones de ser fracasos totales.

Si The Flash logra conectar en estas regiones, existe una posibilidad de que la película sea una pérdida total para Warner Bros. Discovery.

Además hay que tomar en cuenta el posible efecto “boca a boca” si la película es realmente buena como muchos han mencionado.

Sólo hay que ver lo sucedido con Guardianes de la Galaxia 3, que gracias a la recomendación del público se ha mantenido a flote, a pesar de tener un inicio flojo.

En 3 semanas veremos si el cierre del DCEU supera las expectativas o se queda como otro de los muchos fracasos de DC de los últimos años.

The Flash (Warner Bros. Discovery)

Con información de The Hollywood Reporter