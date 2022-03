‘The Batman’ confirma la aparición del Joker; el propio Matt Reeves dio a conocer que Barry Keoghan interpreta al villano en la película.

En una entrevista con IGN, Matt Reeves confirmó que Barry Keoghan interpreta al Joker en una de las escenas finales de ‘The Batman’, algo que muchos sospechaban desde hace tiempo.

No sólo eso, Matt Reeves también declaró que la identidad del Joker se iba a descubrir mucho antes, en una escena de ‘The Batman’ que eliminó de la edición final.

Barry Keoghan (Henry Nicholls / Reuters / REUTERS)

En dicha escena, Batman vista al Joker de Barry Keoghan en Arkham Asylum para que le ayude a dar con la identidad del Acertijo, revelando de paso que el villano y el héroe ya se conocían.

Sin embargo, al final sintieron que esta secuencia no encajaba del todo con la trama de ‘The Batman’ así que la eliminaron, dejando sólo la parte del final donde el Joker y el Acertijo se conocen.

Para Matt Reeves el momento en que Joker y Acertijo se encuentran en Arkham simboliza la llegada de nuevos peligros a Ciudad Gótica.

‘The Batman’ aún está construyendo a su Joker

Durante su entrevista, Matt Reeves también señala que el Joker de ‘The Batman’ aún está en construcción, todavía no es el gran villano que todos los fans conocen.

Para el momento en que se desarrolla ‘The Batman’, este Joker lleva muy poco de haber hecho su aparición en Ciudad Gótica, y no se erige como el gran némesis del Caballero de la Noche.

Aún así, Matt Reeves nos da algunos adelantos acerca del Joker de ‘The Batman’, señalando que tendrá un origen diferente al de otras versiones.

The Batman (Warner Bros.)

A diferencia del Joker de Jared Leto, Heat Ledger y Joaquin Phoenix, el de ‘The Batman’ portará su característica sonrisa por un defecto de nacimiento, lo cual le provoca señalamientos desde su niñez.

El Joker de Barry Keoghan tiene una visión nihilista del mundo, el cual se ha burlado siempre de él y obligándolo a ser un payaso, tal como menciona al final de ‘The Batman’.

No obstante, a pesar de que el Joker ya se presentó en ‘The Batman’, Matt Reeves señala que este no necesariamente estará en la secuela, pues aún no define la historia de la misma.

Con información de IGN.