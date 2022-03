¿El Joker aparece en ‘The Batman’? Durante varias semanas se habló de la participación del popular villano en la película de Warner Bros.; ahora que ya salió el filme las dudas se han disipado.

Antes que nada, como imaginarán lo siguiente contará con SPOILERS de ‘The Batman’; si aún no ven la película, podrían arruinarse una que otra sorpresa a continuación.

Una vez hecha la advertencia, podemos confirmar que en efecto, el Joker aparece de cierta forma en ‘The Batman’, aunque fiel a su estilo, Matt Reeves deja todo a la interpretación.

The Batman (Warner Bros)

Luego de que Batman capture al Acertijo y frustre (relativamente) la parte final de su plan, vemos una escena donde el villano se encuentra sumamente enojado en su celda de Arkham.

Ante la decepción e ira del Acertijo, un interno le comienza a hablar, asegurando que su plan era bueno, que Batman no tenía derecho a arruinarlo, y hay peores cosas que ser un “payaso”.

Para finalmente decirle al Acertijo que es un amigo y los dos se comienzan a reír. Si bien no lo hacen explícito, se da a entender que ese interno de Arkham es la versión del Joker de ‘The Batman’.

¿Quién es el Joker de ‘The Batman’?

Contrario a lo que muchos esperaban, el Joker de ‘The Batman’ no es Joaquín Phoenix, eso significa que no hay una unión entre la película de Todd Phillips y la de Matt Reeves.

El Joker que se eligió para ‘The Batman’ es Barry Keoghan, quien estuvo recientemente en ‘Eternals’ como Druig y ya se había confirmado su participación en la película hace tiempo.

Para mantener el misterio acerca del Joker en ‘The Batman’, no vemos mucho tiempo su rostro, apenas un pequeño vistazo; simplemente los escuchamos hablar con el Acertijo en la escena comentada.

Barry Keoghan (Henry Nicholls / Reuters / REUTERS)

No sólo eso, ni siquiera se le acredita el personaje de Joker a Barry Keoghan, su interpretación sólo es mencionada como un “Prisionero de Arkham Desconocido”.

La aparición del Joker en ‘The Batman’ puede tener implicaciones en el futuro de la franquicia, pues en una posible secuela podríamos ver al “Payaso del Crimen” en Ciudad Gótica, tal vez al lado del Acertijo.

Hay que mencionar que no hay detalles de un posible contrato a largo plazo de Barry Keoghan con Warner Bros. para repetir al personaje en una secuela de ‘The Batman’; parece que todo dependerá del éxito del filme.